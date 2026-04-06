櫻坂46石森璃花、美脚際立つミニスカ＆メガネコーデ披露「小顔すぎる」「反則級の可愛さ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/06】櫻坂46の石森璃花が4月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを身に着けたショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳櫻坂46メンバー「小顔すぎる」ミニスカ＆メガネで印象ガラリ
石森は「LOVEだね」と一言を添え、オーバーサイズの白いロングTシャツに、ベージュのプリーツミニスカートを合わせたコーディネートを投稿。オフホワイトのウエスタンブーツを履き、スラリと美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「脚のラインがとにかく綺麗」「小顔すぎる」「ウエスタンブーツが似合う美脚」「ハーフツインにメガネは反則級の可愛さ」「落書きも含めて全部がLOVE」「萌え袖可愛すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳櫻坂46メンバー「小顔すぎる」ミニスカ＆メガネで印象ガラリ
◆櫻坂46石森璃花、ミニスカ×ウエスタンブーツで美脚披露
石森は「LOVEだね」と一言を添え、オーバーサイズの白いロングTシャツに、ベージュのプリーツミニスカートを合わせたコーディネートを投稿。オフホワイトのウエスタンブーツを履き、スラリと美しい脚がのぞいている。
◆櫻坂46石森璃花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚のラインがとにかく綺麗」「小顔すぎる」「ウエスタンブーツが似合う美脚」「ハーフツインにメガネは反則級の可愛さ」「落書きも含めて全部がLOVE」「萌え袖可愛すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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