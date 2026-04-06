5店舗登場と北海道初出店！三井アウトレットパーク 札幌北広島 東エントランス新エリア

記事ポイント 三井アウトレットパーク札幌北広島で東エントランス新エリアが4月18日にグランドオープン北海道四季彩館・MICHAEL KORS・ZERO HALLIBURTON・スワロフスキー・スターバックスの5店舗が登場4月22日に北海道初出店の「天丼専門銀座いつき」も加わり買い物とグルメの魅力が拡大 三井アウトレットパーク札幌北広島で東エントランス新エリアが4月18日にグランドオープン北海道四季彩館・MICHAEL KORS・ZERO HALLIBURTON・スワロフスキー・スターバックスの5店舗が登場4月22日に北海道初出店の「天丼専門銀座いつき」も加わり買い物とグルメの魅力が拡大

三井アウトレットパーク札幌北広島に、東エントランス新エリアが4月18日にグランドオープンします。

人気ブランドと北海道らしい土産店、さらに立ち寄りやすいカフェが揃い、施設の回遊性がいっそう高まります。

4月22日には北海道初出店の「天丼専門銀座いつき」も加わり、買い物も食事もまとめて楽しめる新スポットになります。

三井アウトレットパーク 札幌北広島 東エントランス新エリア

グランドオープン日：4月18日新エリア登場店舗：北海道四季彩館、MICHAEL KORS、ZERO HALLIBURTON、スワロフスキー、スターバックス追加オープン：天丼専門銀座いつき（4月22日、北海道初出店）場所：三井アウトレットパーク 札幌北広島

今回のリニューアルでは、アウトレットらしいブランドショッピングに加えて、北海道土産、カフェ、フードコートの新店まで揃う構成になっています。

買い物の目的がひとつに限られず、ブランド巡りの途中で休憩や食事をはさみやすい点が、新エリアの大きな魅力です。

東エントランス新エリアには、「北海道四季彩館」「MICHAEL KORS」「ZERO HALLIBURTON」「スワロフスキー」「スターバックス」の計5店舗が登場します。

観光客には北海道らしい土産選びの楽しさがあり、地元客には日常使いしやすいブランドやカフェの充実が光ります。

新エリアの見どころ

東エントランス新エリアは、新たな来館動線の起点として施設の印象を大きく変えるエリアです。

人気店舗がまとまって登場することで、短時間でも見どころを押さえやすい構成になっています。

どの店舗がいつオープンするのかを把握しやすく、来館前の計画も立てやすい案内です。

北海道四季彩館は、北海道各地の名産品を幅広く揃える総合土産店です。

代表商品「北海道ミルククッキー」で知られる「札幌農学校」も北海道四季彩館内に出店し、北広島市内では初の専門店としてソフトクリームと土産品を販売します。

さらに、北海道初導入となる同時通訳機「ポケトークX」の実証実験も行われ、多言語対応の新たな取り組みも加わります。

4月18日から4月20日までは1,000円以上の購入で北海道銘菓をプレゼントするキャンペーンを実施します。

4月18日から4月23日までは2,000円以上の購入で開業記念ノベルティのプレゼントも用意されています。

注目ブランドと北海道初出店グルメ

MICHAEL KORSはバッグやレザーグッズ、小物、シューズまでトータルで世界観を楽しめる店舗です。

スターバックスはショッピングの合間に立ち寄りやすく、待ち合わせや休憩にも使いやすい一店です。

スワロフスキーは繊細なカットが映えるジュエリーやウォッチ、オブジェなどを展開し、華やかな買い物体験を演出します。

4月22日にはクローバー・モール2Fフードコートに、北海道初出店の「天丼専門銀座いつき」がオープンします。

揚げたての海鮮や野菜天ぷらに、甘さとコクのバランスにこだわった秘伝の天丼ダレを合わせた一杯が楽しめます。

ZERO HALLIBURTONは北海道唯一のアウトレット店舗として登場し、プレミアムラゲージやゴルフコレクションの洗練されたスタイルを提案します。

4月18日から4月26日までは10％OFFキャンペーンを実施し、オープニング限定商品も用意されます。

MICHAEL KORSでは4月18日から30,000円以上の購入でハートミラーのプレゼントがあります。

天丼専門銀座いつきでは4月22日から4月29日まで上穴子天丼100円引きのオープニングキャンペーンも実施します。

買い回りを後押しするイベントとお得情報

新エリアの全体像を把握すると、買い物と食事の回り方がイメージしやすくなります。

出店位置が分かりやすく、目当てのブランドを効率よく巡れるのも魅力です。

通路や共用空間の整備により、施設全体の回遊のしやすさも高まります。

4月18日から5月10日までは、東エントランス新エリアオープン記念のお買い物ラリーを開催します。

新エリア5店舗のうちいずれか1店舗で1円以上購入し、館内の他店舗で2,000円以上購入したレシート2枚を提示すると、全国の三井アウトレットパークで使えるお買物・お食事券500円分を先着1,500名にプレゼントします。

4月18日から4月19日までは、クローバー・モール1F イベントステージ エルフィンコートで「プリンフェス」も初開催されます。

さらに、4月24日から5月10日までは最大70％OFFの「GW SALE」も実施され、買い物の楽しみが一段と広がります。

期間中は「おひめさまごっこプロジェクト(R)」や「ゴールデンガラポン大抽選会」、「SOZOWフェス」など家族で楽しめるイベントも予定されています。

新エリアの誕生によって、三井アウトレットパーク札幌北広島はブランドショッピングと北海道らしいお土産選びを一度に楽しめる施設になります。

カフェ利用やフードコートの新店も加わり、滞在時間そのものの満足感も高まります。

キャンペーンやお買い物ラリー、GW SALEまで続くため、訪れる時期ごとに違った魅力を味わえます。

三井アウトレットパーク 札幌北広島 東エントランス新エリアの紹介でした。

よくある質問

Q. 東エントランス新エリアはいつオープンしますか？

A. 三井アウトレットパーク札幌北広島の東エントランス新エリアは4月18日にグランドオープンします。

Q. 東エントランス新エリアにはどんな店舗が入りますか？

A. 東エントランス新エリアには北海道四季彩館、MICHAEL KORS、ZERO HALLIBURTON、スワロフスキー、スターバックスの5店舗が登場します。

Q. 北海道初出店の店舗はありますか？

A. 4月22日にクローバー・モール2Fフードコートへオープンする「天丼専門銀座いつき」が北海道初出店です。

Q. オープン記念のキャンペーンはありますか？

A. 4月18日から5月10日までお買い物ラリーを開催し、条件を満たすと全国の三井アウトレットパークで使えるお買物・お食事券500円分を先着1,500名にプレゼントします。

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