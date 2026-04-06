信楽焼のたぬきに生き写しなポメラニアンが注目を集めている。



【写真】とっくりまで一緒！信楽焼そっくり

滋賀県の名産として知られる信楽焼のたぬき。その愛くるしいフォルムとどこか抜けた表情は多くの人に親しまれているが、いまSNSでは話題になっているのは、そんなたぬきの置物そっくりのポメラニアンの「くつしたちゃん」。



お腹の白い模様、丸いシルエット、そして何とも言えない独特の表情、極めつけは、信楽焼のたぬきに欠かせない笠までかぶり、まさに「犬界の信楽焼」そのもの。あまりの再現度の高さに、ネット上では「本物の置物かと思った」など驚きの声が上がり、投稿4.4万いいねを記録した。くつしたちゃんの飼い主（@kutsu_shigatanu）さんに、くつしたちゃんの「たぬき度」について話を聞いた。



――撮影時に意識されたことは？



飼い主： 実は以前から「信楽焼のたぬきに似ている」と言われることがあったので、アカウント名も「信楽焼たぬきのくつした」として活動しているんです。今回の写真は徹底的に「信楽焼のたぬき」としての魅力を引き出そう！と思い、小物やポージングにこだわり、よりたぬき度を高めて撮影しました。



――飼い主さんが思う「ここが似ている！」ポイントは？



飼い主： 一番は、丸みのある体のシルエットと、少し力の抜けたような目の表情ですね。信楽焼のたぬき特有の雰囲気にとても近いと感じています。



――細かなパーツについても、共通点があるのだとか。



飼い主： はい。口元からお腹にかけて白くなっている配色も、たぬきの置物の配色に近いポイントかなと思います。毛色や耳の形など細かな部分も似ているので、全体としてソックリ！と言われるんだと思います！（笑）。



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SNSでは「なんだ本物か」「似合いすぎてる」「平成たぬき合戦ぽんぽこに出られるね」などの反響が集まった。置物のような安定感と、犬ならではの愛らしさを兼ね備えたくつしたちゃん。日々の生活で見せる「たぬき顔」な瞬間は、多くのフォロワーに癒やしと笑顔を届けているようだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）