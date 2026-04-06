タレントの辺見えみり（49）が、12歳の長女との韓国旅行の様子を公開し、話題になっている。

【映像】辺見えみりと横顔が“そっくり”12歳長女の2ショット（複数カット）

これまでもInstagramでカフェ巡りをしたことや、自宅で小学生最後のひな祭りを楽しんだことなど、長女との日常を発信してきた辺見。2025年11月3日の投稿では、一緒に出掛けた際の親子ショットも披露し、「娘さんの横顔、えみりさんにそっくりですね〜」「一気にお姉さんになってる」と話題になっていた。

12歳長女と韓国旅行へ

2026年4月5日の更新では、韓国旅行中に撮影した長女との2ショットなどを公開。「娘達と韓国旅行へ ずっと楽しみにしていた卒業旅行 オリヤン（オリーブヤング）で大興奮する娘達の姿や、からいものも美味しいと言って食べる姿、メイクしてもらって大爆笑する娘達の姿を見て、本当に大きくなったなと… また4人女子旅しようね」とつづっている。

この投稿には、「娘さんもえみりさんも可愛い〜」「娘さんとのステキな旅、いいですね！」「こんな美しいお母さん羨ましいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）