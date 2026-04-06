横澤夏子、生放送の冒頭“不在”の理由に視聴者から反響「優先しないとな」「いい時代になった」
お笑いタレントの横澤夏子（35）が6日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）の冒頭に不在となったが、その理由に視聴者から反響が寄せられている。
【写真「きゃんわいぃー」長女&次女&三女の忍者修行姿＆横澤夏子の育児あるあるな瞬間
横澤は同番組に月曜レギュラーとして出演しているが、この日のオープニングに姿を見せなかった。すると松崎涼佳アナウンサーが「お子様の入学式ということで、終わり次第途中参加をしてくださいます」とアナウンス。MCの神田愛花も「おめでとう！」と祝福した。
その後横澤は、午後1時前のCM明けからスタジオに登場し、普段通りの元気な姿を見せた。
このアナウンスに視聴者からは「それはお子さんを優先しないとな」「いい時代になったね」「おめでとう！」との反響が寄せられている。
横澤は、2017年に一般男性と結婚。20年2月に長女、21年10月に次女、23年6月に三女を出産した。
【写真「きゃんわいぃー」長女&次女&三女の忍者修行姿＆横澤夏子の育児あるあるな瞬間
横澤は同番組に月曜レギュラーとして出演しているが、この日のオープニングに姿を見せなかった。すると松崎涼佳アナウンサーが「お子様の入学式ということで、終わり次第途中参加をしてくださいます」とアナウンス。MCの神田愛花も「おめでとう！」と祝福した。
その後横澤は、午後1時前のCM明けからスタジオに登場し、普段通りの元気な姿を見せた。
このアナウンスに視聴者からは「それはお子さんを優先しないとな」「いい時代になったね」「おめでとう！」との反響が寄せられている。
横澤は、2017年に一般男性と結婚。20年2月に長女、21年10月に次女、23年6月に三女を出産した。