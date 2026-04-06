LUNA SEA・INORAN、ゴルフバッグに真矢さん人形「真ちゃんを一緒にラウンドに連れてってあげよう！」
LUNA SEAのギタリスト・INORANが6日、自身のインスタグラムを更新し、ゴルフラウンドの様子を公開した。
【写真】LUNA SEA・INORANがゴルフバッグにつけた真矢さん人形
投稿では「友人たちと久しぶりのラウンド」とつづり、「ゴルフと仲間を愛する師匠だもんね」とコメント。この“師匠”とは、2月に死去したLUNA SEAのドラマー・真矢さんのこと。真矢さんはゴルフ好きとして知られ、ハッシュタグでも名前が添えられている。
写真をよく見ると、ゴルフバッグには真矢さんの人形が取り付けられており、ともにラウンドしている様子がうかがえる。さらに投稿では「ゴルフ好きのみんなは 真ちゃんを一緒にラウンドに連れてってあげよう!!!」とも呼びかけられている。
コメント欄には「ゴルフバッグに師匠も一緒！」「真矢さんも一緒に楽しめましたね」「これでゴルフでも真矢と一緒に居られる」といった声のほか、「師匠ぉー」といった反応も寄せられ、真矢さんを思い続けるINORANの投稿に多くの反響が集まっている。
【写真】LUNA SEA・INORANがゴルフバッグにつけた真矢さん人形
投稿では「友人たちと久しぶりのラウンド」とつづり、「ゴルフと仲間を愛する師匠だもんね」とコメント。この“師匠”とは、2月に死去したLUNA SEAのドラマー・真矢さんのこと。真矢さんはゴルフ好きとして知られ、ハッシュタグでも名前が添えられている。
写真をよく見ると、ゴルフバッグには真矢さんの人形が取り付けられており、ともにラウンドしている様子がうかがえる。さらに投稿では「ゴルフ好きのみんなは 真ちゃんを一緒にラウンドに連れてってあげよう!!!」とも呼びかけられている。
コメント欄には「ゴルフバッグに師匠も一緒！」「真矢さんも一緒に楽しめましたね」「これでゴルフでも真矢と一緒に居られる」といった声のほか、「師匠ぉー」といった反応も寄せられ、真矢さんを思い続けるINORANの投稿に多くの反響が集まっている。