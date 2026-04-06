ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月6日（月）〜4月12日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【乙女座（おとめ座）】

今週は、身の回りを整理するタイミング。部屋の片付けをしていると、自分の気持ちが安定していることを実感できるようです。周りからいろんな話を聞くかもしれませんが、自分らしさを忘れないようにしましょう。恋愛面は、相手が好みそうな場所を選んでデートをするといいかも。知的な話をするのも◎

★ワンポイントアドバイス★

ヘアスタイルやメイク、ファッションを変えると◎ うまく自己プロデュースできれば、恋愛運がアップするようです。

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

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