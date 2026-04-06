敵地ナショナルズ戦

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、敵地ナショナルズ戦に先発登板。2回まで無失点に抑えていたが、3回に逆転2ランを被弾。4回にも4失点するなど、5回5安打6失点と結果を残せなかった。不運な失点シーンには米メディアからも同情の声が上がった。

佐々木は3回にガルシアの逆転2ランを被弾。不運は4回、ルイーズの打席だ。2死二塁から打ち取ったゴロがベースに当たり、一塁手フリーマンの頭上を越える適時打に。仮にこれがアウトになっていれば1-2と接戦を維持できたが、その後にウッドに3ランを許し、失点を重ねてしまった。

X上では米メディアからも同情の声が上がった。MLB公式サイトのドジャース番ソンジャ・チェン記者は「不運に見舞われた。ルイーズの放ったゴロが一塁ベースを直撃」と速報。米地元紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャース番ジャック・ハリス記者も「ルイーズを内野ゴロに打ち取り、イニング終了かと思ったが…」と嘆いた。

ドジャース専門メディア「ドジャー・ブルー」も公式Xで「制球の乱れと不運が重なり、苦しい展開となった」と佐々木の苦しい投球を伝えた。雨で試合開始が約2時間10分遅れる、投手には難しい展開。3回に大谷の今季2号ソロで先制したが、一気に突き放されてしまった。



（THE ANSWER編集部）