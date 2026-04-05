”ラスボス”小林幸子、関西コレクション初出演 絢爛豪華な衣装でフィナーレ飾る「千本桜」熱唱
歌手の小林幸子（72）が5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。
【写真】腕を振り上げて会場を盛り上げた小林幸子
唯一無二の存在感を放ち、圧巻の豪華衣装パフォーマンスを披露するなど、幅広い世代に人気を博し、“ラスボス”の愛称でも親しまれる国民的歌手・小林幸子。初出演となった関コレにピンクを基調とした絢爛豪華な衣装で登場。花びら舞うステージで同イベントのフィナーレとして「千本桜」を熱唱した。
『関コレ』は「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに2010年に誕生。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショーなどが催されるエンターテインメントイベントとなっており、今回で30回目を迎える。
Novelbrightや山本彩、CLASS SEVENらによるパフォーマンスが行われたほか、ファッションステージには、モデルやアイドル、アスリート、YouTuberなどが秋冬ファッションに身を包みランウェイに登場した。
【写真】腕を振り上げて会場を盛り上げた小林幸子
唯一無二の存在感を放ち、圧巻の豪華衣装パフォーマンスを披露するなど、幅広い世代に人気を博し、“ラスボス”の愛称でも親しまれる国民的歌手・小林幸子。初出演となった関コレにピンクを基調とした絢爛豪華な衣装で登場。花びら舞うステージで同イベントのフィナーレとして「千本桜」を熱唱した。
Novelbrightや山本彩、CLASS SEVENらによるパフォーマンスが行われたほか、ファッションステージには、モデルやアイドル、アスリート、YouTuberなどが秋冬ファッションに身を包みランウェイに登場した。