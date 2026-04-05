川崎Fが90＋4分の決勝点！　浦和は2度リードも逆転負けで4戦未勝利に…

あまりにも華麗なフィニッシュワーク



サヴィオの正確なFKに抜け出した

根本健太が見事なボレーを叩き込んだ！



長い長いVARチェックの末ゴール✅



🏆 明治安田J1百年構想リーグ

🆚 川崎F×浦和

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