「節約にならなかった」年収300万円・46歳女性がせっかく“最安値”で買ったのに結果的に損したワケ
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、東京都に住む46歳女性の失敗談を紹介します。
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：派遣社員
・職業：医療職
・年収：300万円
・貯蓄額：900万円
・家賃（住宅ローン）：6万5000円
・間取り：2DK
・食費：3万円
・交際費：1万5000円
・電気代：6000円
・ガス代：2000円
・水道代：4000円
・通信費：8000円
・毎月貯蓄に回している額：2万円
「収入が下がったので、日々の食費や日用品費を下げようと、お店ごとに価格比較をするようになりました」と、節約のきっかけを振り返ります。
しかし、せっかくいろいろな店舗を回って一番安い商品を見つけたのに、結果的に損をしてしまったようです。
「少しでも安い商品を買おうとあちこちお店を回って価格比較をして、最安値だと思って、日持ちもするので同じものを複数点購入した。ところが、結局使用し切れず、無駄になってしまい、結果的に節約にならなかった」
女性は「余計な労力を使い、結局無駄遣いになってしまったと、とても落ち込みました」と後悔をにじませます。
そして、「安いからといって、無駄に多く買いすぎないようにすることが大切」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、東京都に住む46歳女性の失敗談を紹介します。
回答者のプロフィール【東京都在住46歳女性、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：派遣社員
・職業：医療職
・年収：300万円
・貯蓄額：900万円
・家賃（住宅ローン）：6万5000円
・間取り：2DK
・食費：3万円
・交際費：1万5000円
・電気代：6000円
・ガス代：2000円
・水道代：4000円
・通信費：8000円
・毎月貯蓄に回している額：2万円
結局使い切れず……今回紹介する東京都在住46歳女性は「食費」の節約で失敗してしまいました。
「収入が下がったので、日々の食費や日用品費を下げようと、お店ごとに価格比較をするようになりました」と、節約のきっかけを振り返ります。
しかし、せっかくいろいろな店舗を回って一番安い商品を見つけたのに、結果的に損をしてしまったようです。
「少しでも安い商品を買おうとあちこちお店を回って価格比較をして、最安値だと思って、日持ちもするので同じものを複数点購入した。ところが、結局使用し切れず、無駄になってしまい、結果的に節約にならなかった」
女性は「余計な労力を使い、結局無駄遣いになってしまったと、とても落ち込みました」と後悔をにじませます。
そして、「安いからといって、無駄に多く買いすぎないようにすることが大切」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)