CANDY TUNE、韓国トレンドコーデまとう新CM出演 新鮮ファッションにメンバー同士で絶賛
アイドルグループ・CANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が1日、都内で行われた「BUYMA×CANDY TUNE 新CM発表会」に登場した。
【動画】新CMで新鮮ファッション！韓国トレンドコーデが可愛すぎるCANDY TUNE
今回、CANDY TUNEはソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA（バイマ）」とコラボし、ストリーミングでの累計再生回数1億回を突破した「倍倍FIGHT!」をベースにした新CMに出演。イベントでは新CMでのオリジナルダンスも披露した。
新CMでは、メンバーがsinoon（シヌーン）やCOYSEIO（コイセイオ）、海外限定adidasなど、人気韓国ブランドを中心としたコーディネートを着用。きょうのイベントでは、それぞれが着用したファッションのこだわりをトーク。
村川は「今回のスタイリングは全メンバー、いろんな箇所に自分のメンバーカラーが入っているのが全体的のポイントかなと思います。私はゆるっとしたシルエットにメンバーカラーが紛れ込んでいるのが、すごくかわいいポイントだなと思いました」とアピール。そんなコーデに桐原は「ビビ（村川）は普段あんまりデニムのイメージがないので、今回新鮮でかわいいなと思いましたし、普段からメンバーカラーのピンク色を前面に出すようなファッションがすごく多いので、こうやって差し色としてピンクが入ってるのが新鮮でとってもかわいい」と声を弾ませた。
また、立花はミニスカートで甘めなスタイリングに、足元がスポーティーなテイストなミックススタイルの衣装を紹介。宮野は「こっちゃん（立花）のスタイルはいつも大人っぽかったり、ちょっとかっこいい感じが多かったりするんですけど、今回は甘めで、こっちゃんのスタイルもきれいに引き出してくれる、すごく似合ってるお洋服だなって思いました」と絶賛していた。
【動画】新CMで新鮮ファッション！韓国トレンドコーデが可愛すぎるCANDY TUNE
今回、CANDY TUNEはソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA（バイマ）」とコラボし、ストリーミングでの累計再生回数1億回を突破した「倍倍FIGHT!」をベースにした新CMに出演。イベントでは新CMでのオリジナルダンスも披露した。
村川は「今回のスタイリングは全メンバー、いろんな箇所に自分のメンバーカラーが入っているのが全体的のポイントかなと思います。私はゆるっとしたシルエットにメンバーカラーが紛れ込んでいるのが、すごくかわいいポイントだなと思いました」とアピール。そんなコーデに桐原は「ビビ（村川）は普段あんまりデニムのイメージがないので、今回新鮮でかわいいなと思いましたし、普段からメンバーカラーのピンク色を前面に出すようなファッションがすごく多いので、こうやって差し色としてピンクが入ってるのが新鮮でとってもかわいい」と声を弾ませた。
また、立花はミニスカートで甘めなスタイリングに、足元がスポーティーなテイストなミックススタイルの衣装を紹介。宮野は「こっちゃん（立花）のスタイルはいつも大人っぽかったり、ちょっとかっこいい感じが多かったりするんですけど、今回は甘めで、こっちゃんのスタイルもきれいに引き出してくれる、すごく似合ってるお洋服だなって思いました」と絶賛していた。