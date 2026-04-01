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2026Ç¯4·î1Æü (¿å)
MAJOR Dance Studio PRESENTS GOLD
¡ÚDAY TIME¡ÛOPEN 14:30 / START 15:00
¡ÚNIGHT TIME¡ÛOPEN 18:30 / START 19:00
¡ÚNumber Show Case¡ÛApple Crew / Asuka Sugiura / Dream Team TOKYO / EXPO STUDIO YOKOHAMA / HAYASE / HALUKA / Haruto / MJ LAB / MJ LAB.D / LITTLE Dream Team TOKYO / Mau / RUKUA / RYOKA / Ryuji kids / Ryusei / SAKI / SHOWKO / shuarrow / Souto / SICK LAB+Arrow / Tama¡ßYuto / ¥¨¥ó¥¿¥á¥ó¥º¤È¤¤¤Ã¤·¤ç / ¥«¥È¥¥¡¼
¡ÚSpecial Guest Show Case¡ÛNu Tang Clan
¡ÚTHE SHOW¡ÛË¨¹á / MEI / KEITA / Saygo / Lisa Suneya / Kazuki N / YUMEKI / ÛÙÂÀÏº / and more
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MAJOR Dance Studio PRESENTS GOLD
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¡ÚNumber Show Case¡ÛApple Crew / Asuka Sugiura / Dream Team TOKYO / EXPO STUDIO YOKOHAMA / HAYASE / HALUKA / Haruto / MJ LAB / MJ LAB.D / LITTLE Dream Team TOKYO / Mau / RUKUA / RYOKA / Ryuji kids / Ryusei / SAKI / SHOWKO / shuarrow / Souto / SICK LAB+Arrow / Tama¡ßYuto / ¥¨¥ó¥¿¥á¥ó¥º¤È¤¤¤Ã¤·¤ç / ¥«¥È¥¥¡¼
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