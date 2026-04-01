降格圏まで勝ち点1差の崖っぷち…トッテナムがデ・ゼルビ氏の新監督就任を発表「その目標を信じているから、ここに来た」

降格圏まで勝ち点1差の崖っぷち…トッテナムがデ・ゼルビ氏の新監督就任を発表「その目標を信じているから、ここに来た」