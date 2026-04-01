国際教養大学理事長・学長 モンテ・カセム〈イラン問題にどう対処するか?〉
世界の分断・対立が進む中、どう解決策を図っていくか─。戦後築き上げた国際秩序が崩壊する中で、日本の果たすべき役割とは何か。「先進諸国とBRICSどちらとも信頼関係が深いのが日本です。G7とも付き合えるし、新興国とも付き合える」とモンテ・カセム氏。日本は本来、寛容、許容の国。相手の非を責めるのではなく、許容する国だとして、新しい秩序づくりに日本の果たすべき役割は大きいと指摘する。今後の諸課題は。
怯えを乗り越えよ!
─ いま日本経済はデフレからインフレに向かい、失われた30年から脱却しようとしている時期にいます。改めて世界の中での日本の役割、また日本の活力をどう取り戻していくか、先生はどのように見ていますか。
カセム 日本は今すごく大切な時期だと思います。前回の選挙でも移民問題というのは一つ争点となりました。わたしにも受け入れの方針の素案を見せてくれて、意見を求められました。
日本に住んで54年になりますが、高度経済成長期の努力による経済活発化や石油ショックを乗り越えてきた力があるのに、今は非常に怯えている国になってしまっている気がします。
─ 川口市のクルド人問題など、移民問題に対して敏感になっていますね。
カセム そうですね。本来日本は多様性を重んじて発展もしてきた国です。怯えを表に出してしまうとそれを煽る人間が出てきます。30年を失ったことも含めて、日本人は自信をなくしたと思うんです。そういう怯えている時に、変な人々も入ってきたということだと思います。
しかしこれは産業界の課題だと、わたしはずっと思っています。日本は怯えがあるから勇ましく決断をせず後回しにしたり、小さくまとめたりしながら、一方では海外ですごく稼いでいるという構図があると思います。
日本の国民所得の半分以上が海外利益で得たものになっています。日本国内に投資をすることは渋いですよね。
─ 投資は国外に向いていると言われていますね。
カセム 特に日本は教育、大学というものを無視していると思っていて、わたしはそのことは許しがたいことだと思います。
国民が先の選挙で現高市政権・自民党にあんなに大きな票を出したのは、自分が一番大事だと思うことをやってみせろというメッセージだと思います。移民が入ると日本が日本ではなくなりますというようなことを言う人もいますが、そもそも日本人とは何者なのかということを考えたことがあるのかと。
例えば、相撲では横綱として活躍している選手は日本に帰化している人も多く、日本の国技を伝えているのは彼らです。
日本は韓国や中国、オランダから蘭学を入れて日本の医療を進化させてきましたし、日本人の今日の環境を形成するのに貢献しています。日本人というもの自体が、ある意味で最初から多様なものであって、単一だという神話を崩さなければいけないと思います。
─ 対立ではなく多様性を重んじてきた国だと。
カセム そうです。単一という価値観は、明治維新の時に、西欧文明と衝突しそうな時に、あちらを真似して日本国民が一体化しなければいけないということで、統一してきた歴史にあります。
国土開発で西洋から学んだいろんなインフラやシステムを導入しました。
しかし、それ以前の江戸時代までを見て感じるのは、日本は地域ごとの多様性が一番目立っていた国だと思います。そこを支えた精神は風土精神です。
─ 風土精神とはどういう意味ですか。
カセム 風土というのはその土地、地域に根付く文化で、このことがまさに日本の多様性を象徴しています。
怯えを乗り越えよ!
─ いま日本経済はデフレからインフレに向かい、失われた30年から脱却しようとしている時期にいます。改めて世界の中での日本の役割、また日本の活力をどう取り戻していくか、先生はどのように見ていますか。
カセム 日本は今すごく大切な時期だと思います。前回の選挙でも移民問題というのは一つ争点となりました。わたしにも受け入れの方針の素案を見せてくれて、意見を求められました。
日本に住んで54年になりますが、高度経済成長期の努力による経済活発化や石油ショックを乗り越えてきた力があるのに、今は非常に怯えている国になってしまっている気がします。
─ 川口市のクルド人問題など、移民問題に対して敏感になっていますね。
カセム そうですね。本来日本は多様性を重んじて発展もしてきた国です。怯えを表に出してしまうとそれを煽る人間が出てきます。30年を失ったことも含めて、日本人は自信をなくしたと思うんです。そういう怯えている時に、変な人々も入ってきたということだと思います。
しかしこれは産業界の課題だと、わたしはずっと思っています。日本は怯えがあるから勇ましく決断をせず後回しにしたり、小さくまとめたりしながら、一方では海外ですごく稼いでいるという構図があると思います。
日本の国民所得の半分以上が海外利益で得たものになっています。日本国内に投資をすることは渋いですよね。
─ 投資は国外に向いていると言われていますね。
カセム 特に日本は教育、大学というものを無視していると思っていて、わたしはそのことは許しがたいことだと思います。
国民が先の選挙で現高市政権・自民党にあんなに大きな票を出したのは、自分が一番大事だと思うことをやってみせろというメッセージだと思います。移民が入ると日本が日本ではなくなりますというようなことを言う人もいますが、そもそも日本人とは何者なのかということを考えたことがあるのかと。
例えば、相撲では横綱として活躍している選手は日本に帰化している人も多く、日本の国技を伝えているのは彼らです。
日本は韓国や中国、オランダから蘭学を入れて日本の医療を進化させてきましたし、日本人の今日の環境を形成するのに貢献しています。日本人というもの自体が、ある意味で最初から多様なものであって、単一だという神話を崩さなければいけないと思います。
─ 対立ではなく多様性を重んじてきた国だと。
カセム そうです。単一という価値観は、明治維新の時に、西欧文明と衝突しそうな時に、あちらを真似して日本国民が一体化しなければいけないということで、統一してきた歴史にあります。
国土開発で西洋から学んだいろんなインフラやシステムを導入しました。
しかし、それ以前の江戸時代までを見て感じるのは、日本は地域ごとの多様性が一番目立っていた国だと思います。そこを支えた精神は風土精神です。
─ 風土精神とはどういう意味ですか。
カセム 風土というのはその土地、地域に根付く文化で、このことがまさに日本の多様性を象徴しています。