「選抜高校野球・決勝、大阪桐蔭７−３智弁学園」（３１日、甲子園球場）

近畿対決となった決勝で、大阪桐蔭が７−３で智弁学園を下し４年ぶりの優勝を果たした。史上最多に並ぶ５度目で、夏を合わせた史上２位の優勝回数は１０に達した。同点とされた直後の七回に、主将の黒川虎雅内野手（３年）の２点適時打などで４点を奪い、決勝では負けなしの１０連勝。

栄冠をつかんだ教え子たちの手で、西谷監督は５度宙を舞った。強攻策が功を奏すなど、名将らしくタクトを振って頂点に導いた。

同点とされた直後の七回無死一塁でバスターエンドランを指示し、仲原慶二外野手（２年）の中前打で無死一、二塁と好機を拡大。その後の４得点につなげた。イニング先頭の出塁が４度ありながら犠打はなし。「春は動かした方が何か起こる確率が高い」と百戦錬磨の経験則が活きた。

前チームは春夏連続で甲子園出場ならず。「自分の中でも結構ダメージがきた。なんで勝たせてやれなかったのか。申し訳ない気持ちが強かった１年だった」と自責の念に駆られた。勝利の重圧がつきまとうのは強豪校の宿命。「欲深いので毎回（甲子園に）行きたい」と門をたたいた選手に頂点の景色を見せることに全力を注いだ。

自身は甲子園歴代最多７５勝で勝率・８３３となり、９度目の甲子園優勝に。「歴史の浅い学校ですがやっと年輪ができてきた」とうなずく。「１１回目（の優勝）の話ができるように、また再出発したい」。視線はすでに３度目の春夏連覇に向いていた。