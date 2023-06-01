山田涼介、真紅のバラをまといドラマチックな大人の世界を表現 『MAYBELLINE NEW YORK』年間キャンペーン第2弾
Hey! Say! JUMPの山田涼介がジャパンアンバサダーを務めるメイクアップブランド『MAYBELLINE NEW YORK（メイベリンニューヨーク）』は、4月3日から数量限定で発売するマスカラ「スカイハイ」限定の赤パッケージのキャンペーン開始に合わせ、新CMを公開する。
【別カット】白スーツで笑顔を見せた山田涼介
山田を起用した年間キャンペーン第2弾となる今回のテーマは「バラ」。第1弾で見せた軽やかな「羽」の世界観から一転し、深紅のバラが咲き誇る、大人で落ち着いたドラマチックな世界観を繰り広げる。CM楽曲には、山田のセカンドアルバム『Are You Red.Y？』に収録されている「Gravity Love」を起用する。
撮影では第1弾の軽やかなイメージとは一変し、深紅のバラが象徴する「大人の世界」をまとって現場入りした山田。撮影が始まると同時に力強い眼差しでレンズを捉え続ける。一カットごとに真剣な面持ちで監督と対話を重ね、現場には心地よい緊張感が充満し山田の圧倒的な集中力によってスムーズに撮影が進行した。
ラストの笑顔のシーンに差し掛かると、ふっと緊張の糸が解けたかのように素の笑顔を見せる。クールなアーティストの顔と、ふとした瞬間にのぞくチャーミングな素顔のコントラストは、まさに新CMの「バラ」の世界観そのもののようにドラマチックだった。
このほかキャンペーンでは、「数量限定メイベリンオリジナル山田涼介スペシャルミラー」がもらえる購入特典（数量限定、なくなり次第終了）や、店頭では2種類の山田のビジュアルを展開。QRコードを読み込むと店頭でしか見られない限定動画も。
なお渋谷のMODI 集英社ビジョン、TOWER RECORDS ビジョンでは1日から6日、公園通りMEDIA DEPARTMENT TOKYOでは1日から5日まで屋外広告を展開する。
【別カット】白スーツで笑顔を見せた山田涼介
山田を起用した年間キャンペーン第2弾となる今回のテーマは「バラ」。第1弾で見せた軽やかな「羽」の世界観から一転し、深紅のバラが咲き誇る、大人で落ち着いたドラマチックな世界観を繰り広げる。CM楽曲には、山田のセカンドアルバム『Are You Red.Y？』に収録されている「Gravity Love」を起用する。
ラストの笑顔のシーンに差し掛かると、ふっと緊張の糸が解けたかのように素の笑顔を見せる。クールなアーティストの顔と、ふとした瞬間にのぞくチャーミングな素顔のコントラストは、まさに新CMの「バラ」の世界観そのもののようにドラマチックだった。
このほかキャンペーンでは、「数量限定メイベリンオリジナル山田涼介スペシャルミラー」がもらえる購入特典（数量限定、なくなり次第終了）や、店頭では2種類の山田のビジュアルを展開。QRコードを読み込むと店頭でしか見られない限定動画も。
なお渋谷のMODI 集英社ビジョン、TOWER RECORDS ビジョンでは1日から6日、公園通りMEDIA DEPARTMENT TOKYOでは1日から5日まで屋外広告を展開する。