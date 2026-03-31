羊文学が、明日発売するライブ映像作品『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館』を記念して、ライブのオープニングを飾った「そのとき」のライブ映像をYouTubeにて期間限定で公開した。

過去最大規模のアジアツアーのファイナルとなった日本武道館公演。そんな記念すべきライブのオープニングを飾った1曲を、パッケージの発売に先駆けて体感してほしい。あわせて、先着100人限定でサイン入りクリアファイルがもらえるプレゼントキャンペーンも実施される。

また、バンド初となる全国ホールツアーの開催も決定した。9月4日の新潟公演を皮切りに、全国10都市11公演を巡る。明日発売の武道館ライブ映像作品には、本ツアーのチケット抽選先行申込シリアルナン

◾️ライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now right here.)” at 日本武道館』

2026年4月1日（水）リリース 購入：https://fcls.lnk.to/HTJ_AsiaTourBD

ティザー：http://hitsujibungaku.lnk.to/Budokan_Teaser2 ▼プレゼントキャンペーン

https://www.sonymusic.co.jp/artist/hitsujibungaku/info/582252

※先着100人限定でサイン入りクリアファイルをプレゼント ▼形態（全2形態）

通常盤［Blu-ray］

価格：6,050円（税込）

・Blu-ray：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館 初回限定盤 [Blu-ray2枚組+グッズ]

価格：8,800円（税込）

・Blu-ray（ディスク1）：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館

・Blu-ray（ディスク2）：「Hitsujibungaku Europe Tour 2025」 の旅の記録映像

・オリジナルグッズ：内容後日発表 01.そのとき

02.Feel

03.電波の街

04.Addiction

05.いとおしい日々

06.つづく

07.マヨイガ

08.声

09.ランナー

10.OOPARTS

11.mother

12.夜を越えて

13.Burning

14.more than words

15.mild days

16.GO!!!

17.未来地図2025

18.砂漠のきみへ



En.

19.春の嵐

20.光るとき NIPPON BUDOKAN 9th.Oct.2025/10th.Oct.2025

◾️「Dogs」

2026年3月25日（水）リリース

配信：https://fcls.lnk.to/Dogs ▼Netflixシリーズ『九条の大罪』作品ページ

https://www.netflix.com/九条の大罪

◾️「ひつじのショーン (Life’s a Treat) [English Cover]」

配信：https://fcls.lnk.to/LifesaTreatWS

◾️＜羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”＞ 〇2026年9月4日（金）

新潟・新潟テレサ

OPEN 18:00 START 19:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：FOB新潟 025-229-5000 https://www.fobkikaku.co.jp/ 〇2026年9月6日（日）

宮城・仙台サンプラザホール

OPEN 17:00 START 18:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：ノースロードミュージック 022-256-1000 https://www.north-road.co.jp/ 〇2026年9月11日（金）

京都・ロームシアター京都

OPEN 18:00 START 19:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com/ 〇2026年9月13日（日）

愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

OPEN 17:00 START 18:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：ジェイルハウス 052-936-6041 https://www.jailhouse.jp/ 〇2026年9月20日（日）

福岡・福岡サンパレス

OPEN 17:00 START 18:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424 https://www.kyodo-west.co.jp/ 〇2026年9月21日（月・祝）

岡山・岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

OPEN 17:00 START 18:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531 https://www.yumebanchi.jp/ 〇2026年9月26日（土）

石川 金沢本多の森 北電ホール

OPEN 17:00 START 18:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424 https://www.fobkikaku.co.jp/ 〇2026年9月28日（月）

大阪・フェスティバルホール

OPEN 18:00 START 19:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com/ 〇2026年10月1日（木）

北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

OPEN 18:00 START 19:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：SMASH EAST 011-261-5569 https://www.smash-jpn.com/ 〇2026年11月10日（火）

東京・国立代々木競技場 第一体育館

OPEN 18:00 START 19:00

指定席 :￥8,800

問い合わせ先：SMASH 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com/ 〇2026年11月11日（水）

東京・国立代々木競技場 第一体育館

OPEN 18:00 START 19:00

指定席 :￥8,800

問い合わせ先：SMASH 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com/ 【チケット情報】

チケット代：全席指定：￥7,500（税込）

国立代々木競技場 第一体育館公演チケット代：全席指定：￥8,800（税込） ▼「Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”」 at 日本武道館 DVD/Blu-ray購入者チケット抽選先行申込受付日程

3月31日（火）10:00 ~ 4月19日（日）23:59

※お申込みには4月1日（水）発売の「Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”」 at 日本武道館 Blu-rayに封入されるURL／シリアルナンバーが必要となります。