「絶対やりたくなかった」オモコロ原宿が編集長になって唯一守り続けていた“ルール”とは？
アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00〜17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。
今回の放送ゲストは、Webメディア「オモコロ」2代目編集長・原宿さん。2012年の人生の転機などについて伺いました。
（※収録当時の内容です）
Webメディア「オモコロ」2代目編集長（2012年1月〜2026年2月）の原宿さん。1981年生まれ。中学生の頃からインターネットの面白さにのめり込み、2012年よりWebメディア「オモコロ」編集長に就任。14年間にわたり同メディアを牽引し、多くのヒット企画を生み出しました。
（※2026年3月現在は編集長を退任し、ライターとして活動しています）
＊
――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。原宿さんの1つ目のモーメントは「1993年、従兄弟の家でスチャダラパーを初めて聴いた」、2つ目のモーメントは「2005年、テキストサイト管理人だけの大喜利ライブに出る」、3つ目のモーメントは「2010年、初めて1人だけでタイ旅行へ」でした。
こっちのけんと：それでは、最後のモーメントをお願いします！
原宿：「2012年、2代目オモコロ編集長に就任」。
こっちのけんと：原宿さん、2代目だったんですね。最初はライターとして記事を書いていたんですか？
原宿：そうです。初代のシモダ（テツヤ）さんからパスを渡された感じなんですけど、最初は「絶対やりたくない」って断ってました（笑）。僕はただ無責任なことを書いていたい人間だったので、責任なんて背負いたくなかった。
こっちのけんと：嫌々だったんですね（笑）。そこからどうやって「オモコロ編集長」としての自覚が芽生えたんですか？
原宿：他にやる人がいないから、消去法で「しょうがないか」と。でも、28歳まで無職だった人間にはもう退路がない。あるとき、開き直って「よし、俺がやるんだ」って、全ての責任を「はい、やります」と引き受けるようになりました。
こっちのけんと：「オモコロ」出身の雨穴（うけつ）さんが書いた「変な家」が映画化されたり、今の躍進は凄まじいですよね。
原宿：よく、「オモコロでどんな編集をしてるんですか？」と聞かれるんですけど、僕は何もしてないことで有名で（笑）。ただ、「何でもいいですよ」という空気作りだけはしています。みんなが嫌な気持ちになること以外なら、自由でいい。
こっちのけんと：その空気こそが、オモコロが愛される最大の理由ですよね。「あんな面白い大人になりたい」と思わせてくれる。
原宿：僕は（幼い頃に）スチャダラパーや電気グルーヴを見て「いいな」と思って育ってきたので、今、自分が“適当な大人”を生産できているなら嬉しいです（笑）。みんな頑張りすぎているから。
こっちのけんと：確かに、僕も真面目にやりすぎているかもしれません。
原宿：ただ、1点だけオモコロで真面目にしていることがあるんです。「平日毎日更新」。これだけは絶対に落としていない。1ヵ所だけ真面目にしておけば、あとは全部手抜きでいいんですよ（笑）。
こっちのけんと：深い……。その1点を守り抜く強さがあるからこそ、他の部分で、全力でふざけられるんですね。
＊
こっちのけんと：最後に、原宿さんからお知らせはありますか？
原宿：YouTubeの「オモコロチャンネル」を週5回更新しています。
あとは、僕のポッドキャスト「原宿の今じゃない企画室」ですね。
こっちのけんと：僕も出演させていただきましたが、本当に「今じゃない」話ばかりで最高です。
原宿：こないだも、呪物コレクターの田中俊行さんの部屋に行って、「呪物じゃないやつ」だけを探して聞くっていう回をやりました（笑）。
こっちのけんと：オカルトを一切聞かないという（笑）。
原宿：そうです。その人のメインじゃない部分の話をしています。ぜひ聴いてみてください。
こっちのけんと：2週にわたり、ありがとうございました！
＜番組概要＞
番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT
放送日時：毎週金曜 17:00〜17:25
パーソナリティ：こっちのけんと
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/
番組公式X：@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632
今回の放送ゲストは、Webメディア「オモコロ」2代目編集長・原宿さん。2012年の人生の転機などについて伺いました。
（※収録当時の内容です）
（左から）原宿さん、こっちのけんと
Webメディア「オモコロ」2代目編集長（2012年1月〜2026年2月）の原宿さん。1981年生まれ。中学生の頃からインターネットの面白さにのめり込み、2012年よりWebメディア「オモコロ」編集長に就任。14年間にわたり同メディアを牽引し、多くのヒット企画を生み出しました。
（※2026年3月現在は編集長を退任し、ライターとして活動しています）
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――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。原宿さんの1つ目のモーメントは「1993年、従兄弟の家でスチャダラパーを初めて聴いた」、2つ目のモーメントは「2005年、テキストサイト管理人だけの大喜利ライブに出る」、3つ目のモーメントは「2010年、初めて1人だけでタイ旅行へ」でした。
こっちのけんと：それでは、最後のモーメントをお願いします！
原宿：「2012年、2代目オモコロ編集長に就任」。
こっちのけんと：原宿さん、2代目だったんですね。最初はライターとして記事を書いていたんですか？
原宿：そうです。初代のシモダ（テツヤ）さんからパスを渡された感じなんですけど、最初は「絶対やりたくない」って断ってました（笑）。僕はただ無責任なことを書いていたい人間だったので、責任なんて背負いたくなかった。
こっちのけんと：嫌々だったんですね（笑）。そこからどうやって「オモコロ編集長」としての自覚が芽生えたんですか？
原宿：他にやる人がいないから、消去法で「しょうがないか」と。でも、28歳まで無職だった人間にはもう退路がない。あるとき、開き直って「よし、俺がやるんだ」って、全ての責任を「はい、やります」と引き受けるようになりました。
こっちのけんと：「オモコロ」出身の雨穴（うけつ）さんが書いた「変な家」が映画化されたり、今の躍進は凄まじいですよね。
原宿：よく、「オモコロでどんな編集をしてるんですか？」と聞かれるんですけど、僕は何もしてないことで有名で（笑）。ただ、「何でもいいですよ」という空気作りだけはしています。みんなが嫌な気持ちになること以外なら、自由でいい。
こっちのけんと：その空気こそが、オモコロが愛される最大の理由ですよね。「あんな面白い大人になりたい」と思わせてくれる。
原宿：僕は（幼い頃に）スチャダラパーや電気グルーヴを見て「いいな」と思って育ってきたので、今、自分が“適当な大人”を生産できているなら嬉しいです（笑）。みんな頑張りすぎているから。
こっちのけんと：確かに、僕も真面目にやりすぎているかもしれません。
原宿：ただ、1点だけオモコロで真面目にしていることがあるんです。「平日毎日更新」。これだけは絶対に落としていない。1ヵ所だけ真面目にしておけば、あとは全部手抜きでいいんですよ（笑）。
こっちのけんと：深い……。その1点を守り抜く強さがあるからこそ、他の部分で、全力でふざけられるんですね。
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こっちのけんと：最後に、原宿さんからお知らせはありますか？
原宿：YouTubeの「オモコロチャンネル」を週5回更新しています。
あとは、僕のポッドキャスト「原宿の今じゃない企画室」ですね。
こっちのけんと：僕も出演させていただきましたが、本当に「今じゃない」話ばかりで最高です。
原宿：こないだも、呪物コレクターの田中俊行さんの部屋に行って、「呪物じゃないやつ」だけを探して聞くっていう回をやりました（笑）。
こっちのけんと：オカルトを一切聞かないという（笑）。
原宿：そうです。その人のメインじゃない部分の話をしています。ぜひ聴いてみてください。
こっちのけんと：2週にわたり、ありがとうございました！
＜番組概要＞
番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT
放送日時：毎週金曜 17:00〜17:25
パーソナリティ：こっちのけんと
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/
番組公式X：@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632