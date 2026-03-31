「駄目だよこんなの…可愛すぎる！」「安心しきってるお顔がたまらないです♡」と絶賛の声が寄せられているのは、まるでぬいぐるみのような寝相で眠る猫ちゃんの光景。

うっとりとリラックスした様子で眠る猫ちゃんの姿が、たくさんの人に癒やしを届けることに。投稿は12万再生を突破する反響を見せています。

【動画：ベッドの上で『くつろいでいた猫』→眉間あたりを撫でられると…可愛すぎて癒される瞬間】

リラックス中のみかんちゃんを発見

まるでぬいぐるみのような寝相だと絶賛されているのは、Instagramアカウント『みかんの寝相』に投稿された、ある日の光景。

その日、マンチカンのみかんちゃんの飼い主さんは、みかんちゃんが猫ちゃん用ベッドの上でくつろいでいるところを見かけたそう。半球型になっているベッドのくぼみに体を預け、無防備にお腹を出している姿がたまりません。

そんな完全リラックス状態のみかんちゃんを見た飼い主さんは、みかんちゃんをそのまま寝かしつけてみることに。はたして、みかんちゃんは上手く眠ってくれるでしょうか？

ぬいぐるみのような寝姿にキュン♡

猫ちゃん用ベッドの上でくつろいでいるみかんちゃんを寝かしつけてみることにした飼い主さんは、みかんちゃんにそっと手を伸ばすと、指の背で優しくみかんちゃんの額を撫で始めます。

すると、みかんちゃんは飼い主さんの指の感触が気持ち良いのか、目を細めたとのこと。

そのまま飼い主さんがみかんちゃんの額を撫でていると…みかんちゃんはその体勢のまま夢の中へ入っていったそう！警戒心の欠片も感じさせず、お腹を上下させて眠る姿に思わずキュンとしてしまいます。

そんなぬいぐるみと見間違えてしまいそうなみかんちゃんの可愛い寝姿に、たくさんの人から絶賛の声が寄せられることとなったのでした。

どんな寝姿も悶絶級に可愛いみかんちゃん

この日は、ぬいぐるみのような姿で眠りに落ちたみかんちゃん。別の日には、また違った寝姿で癒やしを届けてくれたそう。その日は、ケージの中に入ってくつろいでいたみかんちゃん。

その様子を見ようと飼い主さんが近くに寄ってみたところ…なんと、みかんちゃんはケージの中に置かれたペットハウスから半分体が出た状態で眠っていたのだとか！

ペットハウスの中に入ろうとしていた時に寝落ちしてしまったのでしょうか？まるで充電が切れた子どものようなみかんちゃんの姿に、思わず頬が緩んでしまいます。

ぬいぐるみのような姿で寝落ちするみかんちゃんの光景には、「本当にぬいぐるみみたい」「お腹触りたくなっちゃう」「顔を埋めたくなるポーズですね」と絶賛の声が続々と寄せられることとなりました。

Instagramアカウント『みかんの寝相』では、そんなみかんちゃんの寝ている時の様子や、日常のひとコマを切り取った風景も投稿されていますよ。

みかんちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「みかんの寝相」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。