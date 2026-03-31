「全世界“ガンダム”総選挙2025」νガンダムが全世界含む3部門で第1位 投票総数133万票超え【ランキング結果一覧】
ガンダムシリーズ公式サイト「GUNDAM Official Website」のオープンを記念した「全世界“ガンダム”総選挙2025」の最終結果が発表され、世界ランキングおよび日本語ランキング、繁体字（香港）ランキングにおいて『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』よりν（ニュー）ガンダムが第1位に輝いた。2025年10月10日〜12月25日の期間に投票が行われ、全世界・10言語からの最終有効投票数は133万票超え。その中から全世界ランキングのTOP、および各言語ランキングのTOPに輝いたガンダムたちの新規描き下ろしイラスト全7点も公開された。
【画像】かっこよすぎ！「全世界“ガンダム”総選挙2025」特別描き下ろしイラスト
「全世界“ガンダム”総選挙2025」は、ガンダムシリーズ公式の企画として初めての、全世界・10言語に対応した投票企画。「GUNDAM Official Website」に収録されているガンダムシリーズのアニメーション作品に登場した機体のうち、宇宙世紀シリーズとオルタナティブシリーズの中から、各作品におけるガンダムタイプおよびガンダムの名を冠する機体を候補として選出。一人1日1票として好きなガンダムへの投票を受け付け、世界中から集めた投票データを集計し、言語ごとのランキングと全世界ランキングを公開した。
さらに特別賞として全4機のガンダムが選ばれた。RX-78-2 ガンダムにちなんで、全世界ランキング第78位に輝いたシャイニングガンダム（『機動武闘伝Gガンダム』より）には「RX-78賞」。現在、全国の劇場で大ヒット公開中の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の舞台となっている宇宙世紀0105年にちなんで、全世界ランキング第105位に輝いたガンダムAGE-2 ダークハウンド（『機動戦士ガンダムAGE』より）には「マフティー賞」。
まもなくガンダムシリーズが47周年となることを記念し、全世界ランキング第47位に輝いた陸戦型ガンダム（『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』より）には「ガンダム47周年賞」。そして、多くのファンから期待を寄せられていたネオオランダ代表のモビルファイターで、全世界ランキング第25位に輝いたネーデルガンダム（『機動武闘伝Gガンダム』より）には「ネオオランダ賞」が、それぞれ授与された。
ランキングの全貌は、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて配信中の「最終結果発表ムービー」、または「全世界“ガンダム”総選挙2025」特設サイトにて公開されている。
■全世界ランキング最終結果
第1位：νガンダム
（『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より）
原画：重田敦司
特殊効果・フィニッシュワーク：脇顯太朗
美術：小嶋しず子（アトリエ・ムサ）
第2位：ウイングガンダムゼロ
（『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より）
第3位：Zガンダム
（『機動戦士Zガンダム』より）
第4位：フリーダムガンダム
（『機動戦士ガンダムSEED』より）
第5位：マイティーストライクフリーダムガンダム
（『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より）
第6位：∀ガンダム
（『∀ガンダム』より）
第7位：ガンダムF91
（『機動戦士ガンダムF91』より）
第8位：ストライクルージュ
（『機動戦士ガンダムSEED』より）
第9位：ガンダム・バルバトスルプスレクス
（『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より）
第10位：ガンダム・エアリアル
（『機動戦士ガンダム 水星の魔女』より）
■日本語ランキング最終結果
第1位：νガンダム
（『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より）
第2位：ウイングガンダムゼロ
（『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より）
第3位：Zガンダム
（『機動戦士Zガンダム』より）
第4位：フリーダムガンダム
（『機動戦士ガンダムSEED』より）
第5位：ストライクルージュ
（『機動戦士ガンダムSEED』より）
第6位：∀ガンダム
（『∀ガンダム』より）
第7位：ガンダムF91
（『機動戦士ガンダムF91』より）
第8位：マイティーストライクフリーダムガンダム
（『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より）
第9位：赤いガンダム
（『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より）
第10位：ガンダム・バルバトスルプスレクス
（『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より）
■各言語ランキングTOP
英語ランキング第1位：ウイングガンダムゼロ(Endless Waltz)
（『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より）
イラスト：コサカダイキ
簡体字ランキング第1位：マイティーストライクフリーダムガンダム
（『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より）
イラスト：TAKA-F
繁体字（香港）ランキング第1位：νガンダム
（『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より）
繁体字（台湾）ランキング第1位：ウイングガンダムゼロ(Endless Waltz)
（『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より）
タイ語ランキング第1位：ストライクルージュ
（『機動戦士ガンダム SEED』より）
イラスト：ガス壱
フランス語ランキング第1位：ガンダム・エアリアル
（『機動戦士ガンダム 水星の魔女』より）
イラスト：UMEGRAFIX
イタリア語ランキング第1位：ガンダム・バルバトスルプスレクス
（『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より）
イラスト：Ikuyoan
スペイン語ランキング第1位：ガンダムF91
（『機動戦士ガンダムF91』より）
イラスト：A’sまりあ
韓国語ランキング第1位：マイティーストライクフリーダムガンダム
（『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より）
「全世界“ガンダム”総選挙2025」は、ガンダムシリーズ公式の企画として初めての、全世界・10言語に対応した投票企画。「GUNDAM Official Website」に収録されているガンダムシリーズのアニメーション作品に登場した機体のうち、宇宙世紀シリーズとオルタナティブシリーズの中から、各作品におけるガンダムタイプおよびガンダムの名を冠する機体を候補として選出。一人1日1票として好きなガンダムへの投票を受け付け、世界中から集めた投票データを集計し、言語ごとのランキングと全世界ランキングを公開した。
さらに特別賞として全4機のガンダムが選ばれた。RX-78-2 ガンダムにちなんで、全世界ランキング第78位に輝いたシャイニングガンダム（『機動武闘伝Gガンダム』より）には「RX-78賞」。現在、全国の劇場で大ヒット公開中の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の舞台となっている宇宙世紀0105年にちなんで、全世界ランキング第105位に輝いたガンダムAGE-2 ダークハウンド（『機動戦士ガンダムAGE』より）には「マフティー賞」。
まもなくガンダムシリーズが47周年となることを記念し、全世界ランキング第47位に輝いた陸戦型ガンダム（『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』より）には「ガンダム47周年賞」。そして、多くのファンから期待を寄せられていたネオオランダ代表のモビルファイターで、全世界ランキング第25位に輝いたネーデルガンダム（『機動武闘伝Gガンダム』より）には「ネオオランダ賞」が、それぞれ授与された。
ランキングの全貌は、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて配信中の「最終結果発表ムービー」、または「全世界“ガンダム”総選挙2025」特設サイトにて公開されている。
■全世界ランキング最終結果
第1位：νガンダム
（『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より）
原画：重田敦司
特殊効果・フィニッシュワーク：脇顯太朗
美術：小嶋しず子（アトリエ・ムサ）
第2位：ウイングガンダムゼロ
（『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より）
第3位：Zガンダム
（『機動戦士Zガンダム』より）
第4位：フリーダムガンダム
（『機動戦士ガンダムSEED』より）
第5位：マイティーストライクフリーダムガンダム
（『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より）
第6位：∀ガンダム
（『∀ガンダム』より）
第7位：ガンダムF91
（『機動戦士ガンダムF91』より）
第8位：ストライクルージュ
（『機動戦士ガンダムSEED』より）
第9位：ガンダム・バルバトスルプスレクス
（『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より）
第10位：ガンダム・エアリアル
（『機動戦士ガンダム 水星の魔女』より）
■日本語ランキング最終結果
第1位：νガンダム
（『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より）
第2位：ウイングガンダムゼロ
（『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より）
第3位：Zガンダム
（『機動戦士Zガンダム』より）
第4位：フリーダムガンダム
（『機動戦士ガンダムSEED』より）
第5位：ストライクルージュ
（『機動戦士ガンダムSEED』より）
第6位：∀ガンダム
（『∀ガンダム』より）
第7位：ガンダムF91
（『機動戦士ガンダムF91』より）
第8位：マイティーストライクフリーダムガンダム
（『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より）
第9位：赤いガンダム
（『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より）
第10位：ガンダム・バルバトスルプスレクス
（『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より）
■各言語ランキングTOP
英語ランキング第1位：ウイングガンダムゼロ(Endless Waltz)
（『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より）
イラスト：コサカダイキ
簡体字ランキング第1位：マイティーストライクフリーダムガンダム
（『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より）
イラスト：TAKA-F
繁体字（香港）ランキング第1位：νガンダム
（『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より）
繁体字（台湾）ランキング第1位：ウイングガンダムゼロ(Endless Waltz)
（『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より）
タイ語ランキング第1位：ストライクルージュ
（『機動戦士ガンダム SEED』より）
イラスト：ガス壱
フランス語ランキング第1位：ガンダム・エアリアル
（『機動戦士ガンダム 水星の魔女』より）
イラスト：UMEGRAFIX
イタリア語ランキング第1位：ガンダム・バルバトスルプスレクス
（『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より）
イラスト：Ikuyoan
スペイン語ランキング第1位：ガンダムF91
（『機動戦士ガンダムF91』より）
イラスト：A’sまりあ
韓国語ランキング第1位：マイティーストライクフリーダムガンダム
（『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より）
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