水溜りボンドカンタ、結婚を発表 お相手は「メディア出演や芸能活動をしていない方」「今後も動画等に出演する予定はございません」
YouTuberの水溜りボンドのカンタが3月31日、自身のXを更新し、結婚を発表した。
【動画】満面笑顔で指輪も披露…水溜りボンド・カンタ、結婚を発表
カンタは、文書を投稿し、「この度、私、水溜りボンドカンタは、結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。相手について「お相手はメディア出演や芸能活動をしていない方であり、今後も動画等に出演する予定はございません」と明かした。
続けて「私生活を静かに見守っていただきたいという願いと共に、投稿していく動画はこれまでと変わらず、「水溜りボンドカンタ」として全力で活動していきます」とし、「いつも見てくださる視聴者さん、チームの仲間たち、そして相方への感謝と共にこれからも映像の力を信じて、少しでも素敵な動画を作れるように頑張ります!」と意気込んだ。
そして最後に「まだまだ未熟な私ですが、これからも変わらず応援してくださると嬉しいです」と結んだ。
また、カンタはYouTubeも更新し、緊張の中、結婚を報告。満面の笑顔で結婚指輪も披露した。
水溜りボンドは、カンタとトミーによる2人組動画クリエイター。2015年1月1日の活動開始以来、ドッキリ、実験、検証、都市伝説、料理などの動画で、人気を博している。
【動画】満面笑顔で指輪も披露…水溜りボンド・カンタ、結婚を発表
カンタは、文書を投稿し、「この度、私、水溜りボンドカンタは、結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。相手について「お相手はメディア出演や芸能活動をしていない方であり、今後も動画等に出演する予定はございません」と明かした。
続けて「私生活を静かに見守っていただきたいという願いと共に、投稿していく動画はこれまでと変わらず、「水溜りボンドカンタ」として全力で活動していきます」とし、「いつも見てくださる視聴者さん、チームの仲間たち、そして相方への感謝と共にこれからも映像の力を信じて、少しでも素敵な動画を作れるように頑張ります!」と意気込んだ。
そして最後に「まだまだ未熟な私ですが、これからも変わらず応援してくださると嬉しいです」と結んだ。
また、カンタはYouTubeも更新し、緊張の中、結婚を報告。満面の笑顔で結婚指輪も披露した。
水溜りボンドは、カンタとトミーによる2人組動画クリエイター。2015年1月1日の活動開始以来、ドッキリ、実験、検証、都市伝説、料理などの動画で、人気を博している。