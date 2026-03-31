京都府教育委員会は、教職員の人事異動を発表しました。

【写真を見る】【京都府・教職員人事異動2026】校長、教頭先生などの退職転任「あの先生どこ行ったん？」全掲載（小学校、中学校、義務教育学校、教育委員会）

教育委員会によりますと、人事異動の総数は2302件で、前年度よりも100件減りました。

異動の内訳は次のとおりです。

▼小・中・義務教育学校 校長：140件（前年度164件）

▼小・中・義務教育学校 副校長・教頭：128件（前年度145件）

▼府立 校長：21件（前年度34件）

▼府立 副校長：34件（前年度44件）

▼府立 事務長：17件（前年度28件）

▼府立 総括主事：19件（前年度18件）

▼一般職員：1943件（前年度1969件）

今回の異動では、若手の教職員などの育成のため、役職定年となった管理職を「人材育成担当教員」として府立高校に16人配置したほか、役職定年（60歳）に達しても引き続き管理職として任用する「特例任用校長」を26人配置したということです。

また小・中学校では、理科を中心に専科教員を配置するとともに、小・中学校両方の専門性をもつ人を新たに５人採用したほか、小学校では、中高の英語免許をもつ教員を新たに19人採用したということです。

いずれも外国語や理系教育の指導体制を強化するためだということです。

異動は４月１日付で発令されます。

【異動情報一覧】

◆京都府内の小学校 校長の異動情報

◆京都府内の中学校 校長の異動情報

◆京都府内の小学校 教頭の異動情報

◆京都府内の中学校 教頭の異動情報

◆京都府内の義務教育学校の異動情報

小学校 校長

※（）内は前任

■転任 【中丹教育局】

【福知山市】

▽ 昭和小 （大正小） 勝村輝幸

【綾部市】

▽ 豊里小 （西八田小） 山中大介

▽ 志賀小 （上林中（兼上林小）） 成田浩和

【舞鶴市】

▽ 志楽小 （高野小） 材木敏志

■転任 【丹後教育局】

【京丹後市】

▽ いさなご小 （長岡小） 大畠成恵

▽ 大宮南小 （網野北小） 安達厚徳

▽ 網野北小 （高龍小） 白岩恵美子

▽ 網野南小 （島津小） 岩松靖幸

▽ 島津小 （網野南小） 吉岡道子

▽ 久美浜小 （大宮南小） 岩田久美子

▽ 高龍小 （久美浜小） 杉本智

【宮津市】

▽ 宮津小 （吉津小） 東山憲行

■転任 【乙訓教育局】

【乙訓郡】

▽ 第二大山崎小 （長岡第八小） 木邑一彰

【向日市】

▽ 第６向陽小 （大山崎小） 寺嶋領一

【長岡京市】

▽ 神足小 （長岡第三小） 田中淳子

▽ 長岡第八小 （第４向陽小） 小林陽子

▽ 長岡第十小 （第６向陽小） 岸本啓司

■転任 【南丹教育局】

【亀岡市】

▽ 東別院小 （南つつじケ丘小） 小嶋良治

▽ 西別院小 （亀岡川東学園） 今西庸介

▽ 大井小 （保津小） 中西智子

【船井郡】

▽ 下山小 （瑞穂小） 下村敦

■転任 【山城教育局】

【京田辺市】

▽ 三山木小 （田辺東小） 山口美智俊

【城陽市】

▽ 古川小 （青谷小） 高向睦

【宇治市】

▽ 菟道小 （神明小） 中村亘宏

▽ 神明小 （三室戸小） 今井雅世

▽ にしおぐら小（兼西小倉中） （西小倉小） 芦田吉生

▽ 大開小 （南小倉小） 手塚ゆかり

【木津川市】

▽ 木津小 （相楽台小） 北澤嗣史

▽ 相楽台小 （州見台小） 四方哲雄

▽ 州見台小 （棚倉小） 森環

▽ 城山台小 （木津川台小） 粟津京子

【相楽郡】

▽ 精華台小 （和束小） 西村訓

■転入 【南丹教育局】

【南丹市】

▽ 殿田小 （南丹教育局） 中田善弘

■転入 【山城教育局】

【京田辺市】

▽ 田辺小 （京田辺市教委） 片山義弘

■転出 【丹後教育局】

【宮津市】

▽ 丹後教育局 （宮津小） 糸井政文

■転出 【乙訓教育局】

【長岡京市】

▽ 府教委 （長岡第五小） 春名貴之

■転出 【南丹教育局】

【亀岡市】

▽ 総合教育センター （詳徳小） 平松直人

■転出 【山城教育局】

【京田辺市】

▽ 京田辺市教委 （三山木小） 芹澤雄一

【城陽市】

▽ 京教大附属桃山中 （久世小） 室田美佳

【相楽郡】

▽ 精華町教委 （精華台小） 鵜澤和幸

■役職定年 【中丹教育局】

【福知山市】

▽ （昭和小） 葦原宏

【舞鶴市】

▽ （志楽小） 西井佳寿美

■役職定年 【乙訓教育局】

【長岡京市】

▽ （神足小） 藤井一郎

▽ （長岡第十小） 杉本里佳

■役職定年 【南丹教育局】

【亀岡市】

▽ （大井小） 松村正美

【南丹市】

▽ （殿田小） 中舎良希

【船井郡】

▽ （下山小） 上畑君代

■役職定年 【山城教育局】

【八幡市】

▽ （有都小） 佐藤寛

【城陽市】

▽ （古川小） 瀬尾充央

【宇治市】

▽ （菟道小） 渡邉和孝

▽ （大開小） 井上智子

【木津川市】

▽ （城山台小） 竹花裕子

▽ （上狛小） 大林孝宗

【相楽郡】

▽ （精北小） 池田善樹

■退職 【中丹教育局】

【綾部市】

▽ （豊里小） 山口剛

▽ （志賀小） 塩尻竹弘

【舞鶴市】

▽ （余内小） 藤原篤美

■退職 【丹後教育局】

【与謝郡】

▽ （本庄小） 田中晴彦

【京丹後市】

▽ （いさなご小） 植野正美

▽ （宇川小） 吉岡美保

■退職 【乙訓教育局】

【乙訓郡】

▽ （第二大山崎小） 大西協子

■退職 【南丹教育局】

【亀岡市】

▽ （東別院小） 貝阿弥俊也

▽ （西別院小） 前谷浩之

【南丹市】

▽ （八木東小） 髙林博之

■退職 【山城教育局】

【京田辺市】

▽ （田辺小） 伊家京子

【宇治市】

▽ （西小倉小） 堀井聡

▽ （北小倉小） 市橋公也

▽ （宇治小（兼黄檗中）） 安田善一

▽ （笠取第二小） 小槌晶乃

【木津川市】

▽ （木津小） 遠藤順子

【相楽郡】

▽ （川西小） 竹花真治

▽ （笠置小） 中熊貴史

小学校 副校長

■転出 【中丹教育局】

【綾部市】

▽ 綾部市教委 （東綾小（兼東綾中）） 川北達史

■退職 【中丹教育局】

【福知山市】

▽ （大江小（兼大江中）） 岡本晃典

小学校 教頭

■転任 【中丹教育局】

【福知山市】

▽ 惇明小 （六人部小） 高山顕司

▽ 雀部小 （修斉小） 小寺恭輔

▽ 修斉小 （夜久野小（兼夜久野中）） 辻直樹

▽ 遷喬小 （三和小（兼三和中）） 西村千恵美

▽ 上豊富小 （遷喬小） 河北由香

▽ 六人部小 （雀部小） 宮田俊道

▽ 三和小（兼三和中） （上豊富小） 髙橋淳夫

【綾部市】

▽ 綾部小 （吉美小） 辻敬志

▽ 吉美小 （綾部小） 嶋田健太

▽ 西八田小 （志賀小） 梅原牧子

【舞鶴市】

▽ 三笠小 （朝来小） 砂田浩也

▽ 朝来小 （由良川小） 吉田敏行

▽ 余内小 （三笠小） 青木浩美

■転任 【丹後教育局】

【与謝郡】

▽ 石川小 （市場小） 藤田美帆

【京丹後市】

▽ 峰山小 （網野北小） 根本裕子

▽ しんざん小 （橘小） 田村栄二

▽ 網野北小 （長岡小） 前野悦子

▽ 橘小 （宇川小） 改田郁生

▽ 弥栄小 （丹後小） 増田孝志

【宮津市】

▽ 栗田小 （府中小） 岩松加世子

▽ 府中小 （栗田小） 谷川貴昭

■転任 【乙訓教育局】

【向日市】

▽ 第２向陽小 （長岡第七小） 清水智子

▽ 第５向陽小 （第２向陽小） 田中裕美

【長岡京市】

▽ 長岡第四小 （長岡第五小） 森久彰

▽ 長岡第五小 （長岡第六小） 中川由美

▽ 長岡第七小 （長岡第四小） 中嶋大喜

■転任 【南丹教育局】

【亀岡市】

▽ 千代川小 （安詳小） 熊谷信一

■転任 【山城教育局】

【久世郡】

▽ 御牧小 （東角小） 小川伸二

▽ 東角小 （御牧小） 野田貴志

【京田辺市】

▽ 大住小 （桃園小） 安井秀臣

▽ 草内小 （薪小） 尾粼耕平

▽ 田辺東小 （草内小） 原健一郎

▽ 薪小 （大住小） 井上友成

▽ 桃園小 （田辺小） 尾粼周平

【八幡市】

▽ くすのき小 （八幡小） 有野靖一

【城陽市】

▽ 久津川小 （寺田南小） 今井道則

▽ 深谷小 （古川小） 山下英史

▽ 寺田南小 （寺田西小） 西村奈緒

▽ 寺田西小 （深谷小） 谷粼健司

▽ 富野小 （久津川小） 大滝泰弘

【宇治市】

▽ 菟道第二小 （岡屋小） 江上千尋

▽ 小倉小 （笠取小） 岡本奈奈

▽ にしおぐら小（兼西小倉中） （西小倉小） 柏木大智

▽ 笠取小 （北小倉小） 青野裕平

▽ 御蔵山小 （南部小） 福田健司

【木津川市】

▽ 相楽小 （加茂小） 堀井浩平

▽ 恭仁小 （相楽小） 森明宏

▽ 南加茂台小 （梅美台小） 山田泰史

【相楽郡】

▽ 川西小 （くすのき小） 柴田薫

▽ 山田荘小 （精華台小） 田村琴恵

▽ 和束小 （南山城小） 大久保欣浩

▽ 南山城小 （菟道第二小） 西村亮

■転入 【中丹教育局】

【綾部市】

▽ 志賀小 （中丹教育局） 毛利純子

■転入 【南丹教育局】

【亀岡市】

▽ 安詳小 （南丹教育局） 川勝義隆

■転入 【山城教育局】

【宇治市】

▽ 北槇島小 （宇治市教委） 坂上敬宣

▽ 南部小 （京都教育大学） 坂一真

■転出 【中丹教育局】

【綾部市】

▽ 中丹教育局 （中筋小(綾部)） 岡田裕介

■転出 【丹後教育局】

【京丹後市】

▽ 丹後教育局 （峰山小） 田中眞範

■転出 【乙訓教育局】

【向日市】

▽ 向日市教委 （第５向陽小） 法橋秀明

■転出 【南丹教育局】

【亀岡市】

▽ 南丹教育局 （千代川小） 山田佐加惠

■転出 【山城教育局】

【八幡市】

▽ 山城教育局 （中央小） 中谷正和

【宇治市】

▽ 京都教育大学 （北槇島小） 白井一範

【綴喜郡】

▽ 総合教育センター （多賀小） 加藤益丈

■退職 【丹後教育局】

【京丹後市】

▽ （弥栄小） 澤居明彦

中学校 校長

■転任 【中丹教育局】

【福知山市】

▽ 桃映中 （六人部中） 若嶋学

▽ 南陵中 （桃映中） 足立高広

▽ 成和中 （夜久野中（兼夜久野小）） 古寺良行

▽ 六人部中 （成和中） 茺中孝之

【綾部市】

▽ 上林中（兼上林小） （豊里中） 奥澤嘉久

■転任 【丹後教育局】

【京丹後市】

▽ 峰山中 （大宮中） 田辺健二

▽ 大宮中 （丹後中） 藤原英一

■転任 【南丹教育局】

【南丹市】

▽ 園部中 （八木中） 湯浅裕晃

▽ 桜が丘中 （美山中） 久高普哲

【船井郡】

▽ 蒲生野中 （瑞穂中） 寺本裕彦

■転任 【山城教育局】

【八幡市】

▽ 男山東中 （南山小） 小山和幸

【宇治市】

▽ 南宇治中 （西小倉中） 齋藤英司

【相楽郡】

▽ 笠置中 （和束中） 杉本悟

▽ 和束中 （笠置中） 田邊久成

■役職定年 【中丹教育局】

【福知山市】

▽ （南陵中） 村上英紀

■役職定年 【乙訓教育局】

【長岡京市】

▽ （長岡中） 湯浅修一

■役職定年 【山城教育局】

【八幡市】

▽ （男山東中学校） 原田肇

【宇治市】

▽ （南宇治中） 小野由美子

■退職 【丹後教育局】

【京丹後市】

▽ （峰山中） 藤原哲也

【宮津市】

▽ （栗田中） 中村敏章

■退職 【乙訓教育局】

【向日市】

▽ （西ノ岡中） 實川明彦

■退職 【南丹教育局】

【南丹市】

▽ （園部中） 宅間治郎

▽ （桜が丘中） 朝倉幸平

【船井郡】

▽ （蒲生野中） 人見平安

■退職 【山城教育局】

【久世郡】

▽ （久御山中） 公文代哲夫

【宇治市】

▽ （木幡中） 林口泰之

【木津川市】

▽ （山城中） 髙橋敬子

【相楽郡】

▽ （精華南中） 林田芳美

▽ （精華西中） 杉本美幸

中学校 副校長

■転任 【山城教育局】

【宇治市】

▽ 西小倉中（兼にしおぐら小） （黄檗中（兼宇治小）） 服部京子

中学校 教頭

■転任 【中丹教育局】

【舞鶴市】

▽ 城北中 （城南中） 衣川昌宏

■転任 【丹後教育局】

【与謝郡】

▽ 加悦中 （伊根中） 椹木孝子

【京丹後市】

▽ 網野中 （久美浜中） 那須秀一

▽ 弥栄中 （加悦中） 大石健

■転任 【乙訓教育局】

【長岡京市】

▽ 長岡第二中 （長岡中） 廉隅楼雄

▽ 長岡第三中 （長岡第二中） 竹ヶ鼻宏治

■転任 【山城教育局】

【京田辺市】

▽ 田辺中 （培良中） 大西めぐみ

▽ 大住中 （田辺中） 磯貝美智子

【宇治市】

▽ 槇島中 （北宇治中） 須田雄一

▽ 木幡中 （東宇治中） 堂本博之

【木津川市】

▽ 木津第二中 （木津中） 三浦陽介

▽ 泉川中 （木津南中） 永尾彰子

■転入 【南丹教育局】

【亀岡市】

▽ 亀岡中 （亀岡市教委） 黒田貴子

■転入 【山城教育局】

【京田辺市】

▽ 培良中 （府教委） 鳴海真平

■転出 【中丹教育局】

【舞鶴市】

▽ 舞鶴市教委 （青葉中） 倉田博之

▽ 中丹教育局 （城北中） 井上泰正

■転出 【丹後教育局】

【京丹後市】

▽ 京丹後市教委 （網野中） 伊東秀晃

■転出 【乙訓教育局】

【長岡京市】

▽ 長岡京市教委 （長岡第三中） 影山佑樹

■転出 【山城教育局】

【京田辺市】

▽ 府教委 （大住中） 村田亨介

【八幡市】

▽ 総合教育センター （男山第三中） 中谷三奈

【城陽市】

▽ 府教委 （北城陽中） 三浦清和

【宇治市】

▽ 宇治市教委 （槇島中） 岩井佳慧

【木津川市】

▽ 木津川市教委 （泉川中） 古和田信也

■退職 【山城教育局】

【宇治市】

▽ （広野中） 川嶋修二

【綴喜郡】

▽ （泉ヶ丘中） 佐原順司

義務教育学校 校長

■転入 【南丹教育局】

【亀岡市】

▽ 亀岡川東学園 （総合教育センター） 原田勝之

義務教育学校 副校長

■転任 【南丹教育局】

【亀岡市】

▽ 育親学園 （亀岡川東学園） 横田万樹子

高等学校 校長

■転任 【府立学校】

【府立学校】

▽ 嵯峨野高 （久御山高） 田中耕一

▽ 鴨沂高 （城陽高） 永井靖人

▽ 山城高 （西城陽高） 志摩昭宏

▽ 鳥羽高 （西舞鶴高） 井上宏二

▽ 桂高 （亀岡高） 橋本誠

▽ 北嵯峨高 （南丹高） 吉村和夫

▽ 城南菱創高 （莵道高） 浅井幸三

▽ 莵道高 （城南菱創高） 渡辺浩幸

■転入 【府立学校】

【府立学校】

▽ 西城陽高 （文化生活部） 藤原秀規

■退職 【府立学校】

【府立学校】

▽ （嵯峨野高） 鈴木陽二

▽ （鴨沂高） 中村隆一

▽ （大江高） 溝口睦久

高等学校 副校長

■転任 【府立学校】

【府立学校】

▽ 嵯峨野高 （朱雀高） 中村俊介

▽ 山城高 （洛北高） 岡田芳之

▽ 鳥羽高 （桃山高） 谷口貞昭

▽ 城南菱創高 （久御山高） 今江幸夫

▽ 北桑田高 （北桑田高美山分校） 藤原幹也

■転出 【府立学校】

【府立学校】

▽ 府教委 （桂高） 竹井環

■役職定年 【府立学校】

【府立学校】

▽ （東舞鶴高浮島分校） 坂根賢

■退職 【府立学校】

【府立学校】

▽ （西舞鶴高） 奥本有紀

特別支援学校 校長

■退職 【府立学校】

【府立学校】

▽ （聾） 竹本明史

特別支援学校 副校長

■転任 【府立学校】

【府立学校】

▽ 聾舞鶴分校 （舞鶴支援） 塩邊陽子

▽ 宇治支援 （聾） 堀川文範

▽ 井手やまぶき支援 （宇治支援） 宮本朋子

▽ 南山城支援 （井手やまぶき支援） 小林利恵子

■転出 【府立学校】

【府立学校】

▽ 府教委 （南山城支援） 相馬裕一

■役職定年 【府立学校】

【府立学校】

▽ （宇治支援） 遠藤慎二

■退職 【府立学校】

【府立学校】

▽ （聾舞鶴分校） 芦田雅哉

以下、【画像で見る】京都府の小・中・高等学校などの教職員異動情報一覧