【東京都世田谷区】女性のための自転車用ヘルメット「Liaura」、蔦屋家電＋に登場！髪型を崩しにくい設計



谷沢製作所は、女性のライフスタイルに寄り添うヘルメット「Liaura(リオーラ)」を、3月27日(金)〜6月24日(水)の期間、東京都世田谷区にある「蔦屋家電＋」で展示販売している。会期中は、ヘルメットの試着も可能だ。

女性の声に応える新しい選択肢

自転車利用時のヘルメット着用が努力義務化される中、実際の着用率は未だ高いとは言えないだろう。その理由の多くは「髪型が崩れる」「見た目が気になる」「持ち運びが面倒」といった、日常における小さなストレスにあるという。

谷沢製作所は、こうした課題に対し、ライフスタイルに自然に馴染むデザインと使い心地を追求した自転車用ヘルメット「Liaura」を開発。「ヘルメットは被った方がいいのは知ってるけど、髪型が崩れるのは嫌だ」といった女性の声に応える新しい選択肢として、「蔦屋家電＋」で展示販売中だ。

「Liaura」は、“かぶるストレスをなくす”という視点から、自転車移動そのものを楽しむ新しいライフスタイルを提案している。

「Liaura」の特徴

「Liaura」は、約100年にわたり産業用ヘルメットを手がけてきたメーカーが開発した、自転車用ヘルメット。コンセプトは「きれいなまま、安心できる」だ。



特徴は、かぶっても、脱いでも、髪型が乱れにくい、特許出願中の「Liaura」の「エアリフト」構造。

前髪を押さえつけない「バングポケット」と、ヘルメットと頭の隙間を生む12個の「エアリーピン」が髪をふんわりと支えてくれる。



また、すっと抜ける「ポニーテールライン」と、一般的な位置より少し下げたヘッドバンドもポイント。

結んだままの髪でも干渉しにくく、後ろ髪が自然に外へ抜けていく。



さらに、フェイスラインへ自然になじむサイドラインの「リファインカット」、額まわりをやさしく包むアーチ形状「ソフトカーブデザイン」も特徴。

フェイスの露出面積をほどよく抑えることで、“すっきり見える”印象を実現している。



このほか、驚くほどの軽やかなかぶり心地や、毎日のコーディネートに合わせやすい4つのニュアンスカラー展開など、開発者である女性のリアルな視点とこだわりが細部に詰まっている。

この機会に、女性のライフスタイルに寄り添うヘルメット「Liaura」を試してみては。

■「Liaura」展示情報

会期：3月27日(金)〜6月24日(水)

場所：蔦屋家電＋

所在地：東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット内

営業時間：10:00〜20:00(元日を除き無休)

内容：ヘルメット展示販売・試着体験

谷沢製作所公式サイト：https://tanizawalab.jp/liaura

谷沢製作所公式Instagram：https://www.instagram.com/liaura_helmet

(Higuchi)