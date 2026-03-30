北海道黒松内町の特産物を扱う「トワ・ヴェール」の公式通販で人気肉製品が半額に！



北海道苫小牧市に本社を置くフジタコーポレーションが指定管理者として管理運営を行う、「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」は、3月26日(木)〜4月30日(木)の期間、公式オンラインショップにて、日頃の感謝と新たな出会いを祝した「はじめまして！キャンペーン！」を開催している。

期間中は、同店で不動の人気を誇る「荒挽きウインナー」や「スモークチキン」など、ベストセラー4商品を半額で購入できる。

人気ベストセラー4商品



「荒挽きウインナー」は、トワ・ヴェールの代名詞とも言える一品。北海道産の良質な豚肉を使用し、パリッとした食感と溢れ出す肉汁が特徴だ。まずはそのままボイルして、肉本来の旨味を堪能しよう。



「行者にんにくウインナー」は、北海道の春の味覚「行者にんにく」を贅沢に練り込んだ商品。独特の食欲をそそる香りと豚肉の甘みが絶妙にマッチし、ビールのお供やキャンプ飯にも最高な逸品だ。



「フランクフルト」は、ボリューム満点、食べ応え抜群。荒挽きのしっかりとした肉感があり、じっくり焼き上げることで香ばしさが際立つ。バーベキューの主役にも、朝食の贅沢なメインにもおすすめだ。



「スモークチキン」は、北海道産鶏肉に塩と香辛料を擦り込み、乾塩法でじっくり熟成し丹念にスモークした一品。しっとりとした食感と芳醇な香りが特徴だ。スライスしてそのままサラダやサンドにして味わおう。

フジタコーポレーションについて

フジタコーポレーションは、北海道苫小牧市に本社を置き、「食」を軸とした多角的な事業を展開する企業。1978年の創業以来、大手フランチャイズチェーンの運営を中心に、地域に根差した飲食・小売事業を推進してきた。

現在はそのノウハウを活かし、黒松内町において、「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」の指定管理者として、高品質なチーズや肉製品の製造・販売を担っている。

また、自社事業としてカシス農園を運営するほか、2023年には「TOMONIゆめ牧舎」を連結子会社化し、酪農事業へも進出した。

地域の資源を活かした独自ブランドの展開と、一次産業から三次産業までを網羅する独自のビジネスモデルを通じて、地域経済の活性化と持続的な企業価値の向上を図っている。

黒松内の恵みを食卓に！この機会に、本場の製法にこだわった美味しさを味わってみては。

■はじめまして！キャンペーン！

期間：3月26日(木)17:30〜4月30日(木)17:30

対象：トワ・ヴェール 公式オンラインショップ

公式オンラインショップ：https://toitvert.official.ec

(Higuchi)