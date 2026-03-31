「怖ーーっ！！！」避妊具に穴を開けて妊娠… 浅香航大の怪演に反響「もうこの男こわいです」 30日放送『産まない女はダメですか』第1話【ネタバレあり】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第1話が30日に放送され、浅香航大の“怪演”がSNSで反響を呼んでいる。（以下、ネタバレを含みます）
【写真】「怖ーーっ！！！」宮澤エマをギュッと抱きしめる浅香航大
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第1話で、浅香は笑顔を見せながら避妊具に安全ピンで穴を開け、行為に及ぼうとする演技を見せた。
SNSでは「怖ーーっ！！！」「もうこの男こわいです」など、浅香の怪演に驚く声が上がっている。
【写真】「怖ーーっ！！！」宮澤エマをギュッと抱きしめる浅香航大
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第1話で、浅香は笑顔を見せながら避妊具に安全ピンで穴を開け、行為に及ぼうとする演技を見せた。
SNSでは「怖ーーっ！！！」「もうこの男こわいです」など、浅香の怪演に驚く声が上がっている。