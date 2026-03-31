『25ans』の公式SNSで、目黒蓮からのスペシャルメッセージ動画が公開された。

【動画＆写真】目黒蓮×ブルガリ『25ans』動画／『25ans』表紙ビジュアル 他

■目黒蓮が『25ans』読者にメッセージ

動画で目黒は、「25ansをご覧の皆さん、どうも目黒蓮です」とあいさつ。手には同誌の公式キャラクター・ヴァンサンヌを持ち、「そしてヴァンサンヌです」と紹介した。

前髪をふわりと下ろしたセンター分けに、深みのあるボルドーのインナーとシャツをまとったシックな装い。ラフに腕まくりをして着こなし、首元や手首、指にはさりげなくジュエリーがきらりと光る。

落ち着いたトーンで語りかける目黒は、「今回撮影をさせていただいたんですが、ヴァンサンカンらしさとブルガリの良さが、すごく詰まった撮影ができたと思います」とコメント。誌面にはブランドの魅力だけでなく、『25ans』らしい世界観もしっかり表現されていることを伝えた。

さらに、「ファンの皆さんにもぜひチェックしていただけたら、そして喜んでいただけたら嬉しいなと思います」と呼びかけ。最後は「ぜひチェックをお願いします。目黒蓮でした」と締めくくり、笑顔で手を振って動画を終えている。

SNSでは「色気、華、品、美、ハンサムすべてを兼ね備えた男」「ヴァンサンヌを両手で大事に持ってるめめかわいい」「BVLGARIとともに強く優しく輝く蓮くんは眼福」「BVLGARIに負けない輝き」「めめの低くて穏やかな話し方落ち着く」といった声が寄せられている。

■5月号特別版の表紙にも登場

目黒は『25ans』5月号特別版の表紙を飾っており、同アカウントでは撮影舞台裏や関連動画も複数公開されている。今回のメッセージ動画でも、誌面への思いや読者へのまっすぐな言葉が印象を残した。