OpenClawは自分専用のAIエージェントをPC上に常駐させられるシステムで、日常作業や業務を効率化できるシステムとして注目を集めています。そんなOpenClawを簡単に使えるようにする「AutoClaw」がGLM-5などの高性能AIで知られる中国企業のZ.aiによって開発されました。

AutoClaw - One-click OpenClaw Setup | IM Integration | AI Assistant Download

https://autoglm.z.ai/autoclaw/





OpenClawは便利なソフトウェアですが、インストール手順が複雑という問題もあります。



AutoClawはOpenClawを使いやすくするアプリで、簡単な操作でインストール可能。さらに、チャットAI風の分かりやすいGUIも用意されています。



Z.aiのAIモデルに限らず、GoogleやAnthropicやOpenAIなどのAPIを使うことができます。



AutoClawは既に利用可能となっていますが、実際に使ったユーザーからは「アンインストール処理に問題があり、アンインストールしてもレジストリキーやユーザー情報がPC内に残ったままになる」という報告が寄せられています。Z.aiも問題を認識しており、すでに対応に着手しています。