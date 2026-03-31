◇インターリーグ ドジャース─ガーディアンズ（2026年3月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第3打席は空振り三振に倒れた。

0─1の6回1死、相手先発の2年目左腕・メシックとの3度目の対戦は2ボール2ストライクからの5球目、低めに沈むチェンジアップにバットが空を切り、三振に倒れた。

初回の第1打席はメシックの2球目、内角寄りのシンカーに詰まらされながらも左前打で開幕戦以来となる3試合13打席ぶりに安打を放ち、連続出塁を35試合まで伸ばした。3回1死一塁の第2打席は外角スライダーで中飛に打ち取られた。

この日は佐々木朗希が今季初登板。オープン戦4試合で防御率15・58と苦しんだが、5回途中まで投げ、4回0/3を4安打1失点と粘投。不安を一掃させた。

ただ、ドジャース打線は相手左腕に6回まで5安打を放ちながらも無得点に抑え込まれた。メシックは昨季メジャーデビューした2年目左腕で、昨季は7試合に登板し3勝1敗、防御率2・72。初の開幕ローテーション入りを果たした。