【花見・歓送迎会】飲み過ぎ食べ過ぎの翌日は『半断食』でリセットを。腸活ドクター解説

歓送迎会やお花見シーズン。つい飲みすぎ・食べすぎてしまって……。

そんなときは、固形物を控えて胃腸を休ませる「半断食」がおすすめ。無理なく整える方法を、腸活ドクター・郄畑宗明先生に教えていただきました。

暴飲暴食。胃腸の効果的なリセット方法は？

翌日は胃腸をしっかり休ませる「半断食」がおすすめです

食べすぎ・飲みすぎた翌日は、朝は白さ湯ゆやみそ汁、昼はおかゆやスープ、夜は柔らかく煮た野菜や豆腐など、固形物をできるだけ控える「半断食」がおすすめ。胃酸や消化酵素の負担を減らし、疲れた胃腸をリセットできます。完全な断食は腸粘膜を傷つけるため、おすすめしません。翌々日からは、ブロッコリーやにらなど解毒＆抗酸化作用のある食材を取り入れ、体の回復をサポートしましょう。

疲れた胃腸を、無理のない半断食で穏やかにリセット。体の声に耳を傾けながら、やさしくいたわりましょう。

（『オレンジページ』2026年1月17日号より）

教えてくれたのは……郄畑宗明さん

岡山大学大学院にて博士号（農学）を取得。腸内細菌と腸内発酵学の研究者として国内外で論文を発表。腸活ドクターとして腸の健康に関する講演・食育セミナー、メディアへの寄稿など幅広く活躍中。著書に『「腸内酵素力」で、ボケもがんも寄りつかない』 （講談社）など。