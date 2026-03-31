佐々木希“肉＆魚”両方準備した夕食メニュー公開「忙しいのに凄い」「栄養バランス満点」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】女優の佐々木希が3月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を公開した。
【写真】38歳国民的女優「栄養バランス満点」焼き鮭＆すき焼き作るキッチンの様子
佐々木は「本日の夜ご飯は、立派なシャケ あと、お肉欲しい人用に、すき焼きとサラダとカボチャの煮物と味噌汁」と献立を記し、調理前の4切れの鮭を公開。さらに「モリモリサラダ」とレタスやラディッシュなどの野菜サラダの写真と、鍋で煮込まれているカボチャの煮物の写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「肉も魚もあるの豪華」「忙しいのに凄い」「栄養バランス満点」「美味しそう」などの声が上がっている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳国民的女優「栄養バランス満点」焼き鮭＆すき焼き作るキッチンの様子
◆佐々木希、ボリューミーな夕食公開
佐々木は「本日の夜ご飯は、立派なシャケ あと、お肉欲しい人用に、すき焼きとサラダとカボチャの煮物と味噌汁」と献立を記し、調理前の4切れの鮭を公開。さらに「モリモリサラダ」とレタスやラディッシュなどの野菜サラダの写真と、鍋で煮込まれているカボチャの煮物の写真も投稿している。
◆佐々木希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「肉も魚もあるの豪華」「忙しいのに凄い」「栄養バランス満点」「美味しそう」などの声が上がっている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】