両ペダルの滑らかな反応が心地良い

トヨタの新しいバッテリーEV、C-HR＋。最近の同社のモデルは、運転体験に優れる例が多いが、この電動クロスオーバーにも当てはまる。特徴は薄いとしても、アクセルとブレーキ、両ペダルの滑らかな反応が心地良い。

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EV専用プラットフォームを基礎骨格とし、グレードを問わず出だしは軽快。167psで前輪駆動のシングルモーター版は、軽くないロングレンジでも、0-100km/h加速を7.6秒でこなす。特に、発進時のトルク感が頼もしい。



トヨタC-HR＋ デザイン（英国仕様）

車重は、57.7kWhの駆動用バッテリーを積んだ前輪駆動で1850kg。74.7kWhのユニットでは90kgほど重くなるが、増加は最小限に留めている。

ツインモーターで四輪駆動の342ps版も試乗したが、確かに高速化はされる。ファミリークロスオーバーは、そこまでの速さが求められるタイプではないといえるが。

運転を楽しめる電動クロスオーバー

ツインモーター版よりシングルモーター版の方が、走りは好ましい様子。グレートブリテン島の傷んだアスファルトを、優れた安定性で駆け抜けてくれた。姿勢制御は適度に引き締まり、サスペンションは滑らかに入力をなだめてくれる。

ステアリングホイールの反応はシャープとはいえないものの、旋回時の身軽さは特筆もの。回生ブレーキの効きを強くすることで、アクセルペダルの加減でコーナリングラインを調整することも僅かながら可能だ。



トヨタC-HR＋ デザイン（英国仕様）

回生ブレーキの効きは、ステアリングホイール裏のパドルで選択可能。ワンペダルドライブには対応しない。ロードノイズは、やや大きめに思えた。

電動クロスオーバーながら、特にシングルモーターのC-HR＋は、運転を楽しめると表現できる。競争の激しいクラスでの必要条件といえるが、充分に満たせている。操縦性を追求したわけではない、ブリヂストン・アレンザ・タイヤを履いていても。

高い価格競争力に最長10年の保証

シングルモーター版の電費は、カタログ値で7.4km/kWhがうたわれる。今回は、充分な平均値を得られるほどの距離を走れていないが、期待したいところ。

英国での価格競争力は高い。エントリーグレードのアイコンで、3万2995ポンド（約693万円）から。お買い得なミドルグレード、デザインでは3万6150ポンド（約759万円）へ上昇するが、欧州のライバル、シュコダ・エルロックより確実に安い。



トヨタC-HR＋ デザイン（英国仕様）

トヨタだから、信頼性は高いはず。ディーラーでの点検を毎年続けている限り、10年間の保証が付く。駆動用バッテリーの実用量が新車時から何％減っているのか、メーター用モニターで確認することもできる。

クラストップへ迫る内容で遅れを挽回

3番目の投入で、EV市場での遅れを挽回したいはずのトヨタ。C-HR＋は、革新的な性能までは備わらないものの、クラストップへ迫る内容に仕上がっている。

操縦性に優れ運転しやすく、乗り心地は良く、価格もお手頃。航続距離も短くはない。それでも、このクラスの競争は既に厳しい。注目を集めるうえで、もう少し明確な個性は備わっても良かったと思う。



トヨタC-HR＋ デザイン（英国仕様）

一部のメーカーのモデルと異なり、これまでのトヨタの定評通り、数年間は大きな不調なしに乗れるのではないだろうか。それが、最大の強みかもしれない。

◯：運転のしやすさ 好ましいユーザーインターフェイス 快適なシート

△：実際の電費は未確認 グレーのインテリア 運転体験にも特徴が欲しい

トヨタC-HR＋ デザイン（英国仕様）のスペック

英国価格：3万6150ポンド（約759万円）

全長：4520mm

全幅：1870mm

全高：1595mm

最高速度：159km/h

0-100km/h加速：7.6秒

航続距離：605km

電費：7.4km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1940kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：74.7kWh

急速充電能力：150kW（DC）

最高出力：167ps

最大トルク：27.4kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



トヨタC-HR＋ デザイン（英国仕様）