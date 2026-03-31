31日前引けの日経平均株価は4日続落。前日比65.55円（-0.13％）安の5万1820.30円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1059、値下がりは475、変わらずは36と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は95.26円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、フジクラ <5803>が48.13円、ＳＢＧ <9984>が45.73円、アドテスト <6857>が33.43円、三菱商 <8058>が24.37円と並んだ。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を30.28円押し上げ。次いでファストリ <9983>が26.47円、ＫＤＤＩ <9433>が15.44円、コナミＧ <9766>が15.21円、信越化 <4063>が14.21円と続いた。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は保険で、以下、サービス、繊維、パルプ・紙が続いた。値下がり上位には鉱業、非鉄金属、卸売が並んだ。



株探ニュース

