「現役復帰ですか？」中田翔、“大切なお知らせ”に反響！ バイクに乗る格好いい姿も「監督だったらすげー」
元プロ野球選手の中田翔さんは3月29日、自身のInstagramを更新。31日に大切なお知らせがあるようです。
【写真】中田翔のバイクに乗る格好いいショット
コメント欄では、「待ってます」「なんですか ワクワクします」「アラームかけて楽しみにしてます」「翔さん現役復帰ですか？ めちゃ嬉しいです」「侍ジャパンの監督だったらすげー」「ドキドキします」との声が寄せられています。
(文:中村 凪)
【写真】中田翔のバイクに乗る格好いいショット
「アラームかけて楽しみにしてます」中田さんは「いつも応援してくださる皆様へ大切なお知らせがあります！！ 3.31（火）昼12:00に発表します！お楽しみに〜！！」とつづり、1枚の写真を投稿。大きなバイクに乗っている格好いい姿を披露しています。シルバーのヘルメットにサングラスを掛け、人差し指を立てたポーズが決まっています。ファンにとってうれしいお知らせであることがうかがえ、期待が高まる投稿です。
「出会に感謝！！」24日には「沢山のお兄ちゃんに世話になりました！！ 出会に感謝！！」と、大勢のバイクに乗った人たちとのショットを公開していた中田さん。ファンからは、「新しい出会い、だったんですね」「カッコいい！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)