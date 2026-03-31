6匹の保護猫たちと暮らすキムチ母（@fukuroupiyopiyo）さん。ふと思いつき、猫ちゃんたちの可愛いクイズをX（旧Twitter）に投稿。



【写真】正解の猫さん、犯ニャン現場を見る

「【問題】この中でいちばん手がかかるのは誰でしょう？毎日何かを壊します。今日はパスタの袋を破られ、乾麺が散乱さていました」



472万以上表示され4万1千以上のいいねがついたキムチ母さんの投稿に対して、多くの猫好きさんたちから楽しい考察が寄せられた。



「茶トラ」と「ハチワレ」が怪しい

「第一容疑者が茶トラで、第二がハチワレ…かにゃ？」



「全員が全員『やってやるぜ！』って顔してて可愛い」



「茶トラ1位で確定でしょ！うちも茶トラが毎日何かやらかしてるから共感しかない」



「茶トラが怪しいです」



「中段左のハチワレからその手の何かを感じる。そうでなければ右下のフサフサ」



「我が家の経験でいえば、１位茶トラ、２位キジ白。茶トラは何歳でも安定のハッチャケアマエタ…」



「賢いイタズラはキジ白、おバカで食いしん坊なイタズラは茶トラと相場が決まってるのでどちらかでファイナルアンサー！」



果たして、正解は？

リプ欄でダントツで疑われていたのは、1歳8ヶ月になる「茶トラ」のオス、嵐くん。



圧倒的な疑いに対して、「僕がいちばん投票が多いにゃ。心外だにゃ」と、嵐くんの心境を代弁していたキムチ母さん。続けて、猫ちゃん画像にナンバーをつけ、それぞれのキャラクターの解説文を投稿。



「．ジシロは超超超！のんびり屋さん



白黒ハチワレはかなり賢いのでダメとわかってることはせずこちらの出方を見てギリギリのラインを攻めてくる！



Ｃ稠鬚歪桐イ靴ぁ帖他の子のトイレの後、猫砂をかけにいく



Ε侫錺侫鏤位咾麓分にしか興味がないので何もしません」



＜キムチ母さんのXの投稿より＞



い涼礇肇蕕んとイ稜鯒ちゃんの解説文がないのが気になるところだが、果たして、正解は？



今日も夫のおかずが一品減りました

「正解は…ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル…！ドン！（ドラムロールの音）



デ鬚舛磴鵑任靴拭目新しい物を見つけたらとりあえずかじります！上から物を落とすのも得意！毎日必ず何かを壊します！美しい破壊神！」



「今日も白ちゃんに春雨をぶちまけられて夫のおかずが一品減りましたw」



＜キムチ母さんのXの投稿より＞



さらに、「二番手はご回答が多かった茶トラです。茶トラは2〜3ヶ月ごとにデカいことしでかすけど、毎日じゃないから白ちゃんよりはマシです（笑）」と投稿していたキムチ母さん。



実は茶トラの嵐くんは、壁紙を「猫の顔型」にくり抜いた犯歴もあるキムチ母さん家のバンクシー。



そんな嵐くんよりも、美しいオッドアイを持つ白猫姫、ひかりちゃんの方がはるかに破壊神！という意外な答えに、またもや楽しいリプライが殺到した。



疑ってごめん！

「あたった！顔がおてんば」



「美猫すぎて犯人じゃないと思ってました」



「えええ〜！人も猫も、見た目で判断してはいけないことを学びました」



「疑ってごめんハチワレちゃん」



6匹のなかでいちばん手がかかるという推定1歳9ヶ月になる白のメス猫、ひかりちゃんは元野良猫。



「普段の白ちゃんはとてもおっとりしていて、飼い主から見ると『まさかこの子が？』というタイプなのですが、ふと、『世間の方からはどう見えるんだろう？』と気になり、皆さんに“犯猫”を当ててもらうクイズ形式にしたら面白いかなと思い投稿してみました」（キムチ母さん）



共感の声や皆さんの猫ちゃん画像、楽しかったです

キムチ母さんによると、今回投稿した6匹の画像を証明写真のような雰囲気にしたのは、「ちょっとした"容疑者写真”っぽさが出て楽しいかなと」いう遊び心だったという。



「『うちの子も同じことします』などと共感してくださる方や、猫ちゃんの画像を送ってくださった方も多く、楽しく読ませてもらいました。ダントツで疑われていた二番手の茶トラの嵐は元気いっぱいで、よく床に転がって遊んでいます。



その姿がまるで子犬のようで、見ているだけで思わず笑ってしまう可愛さです。おもちゃで遊ぶのも大好きで、夢中になると息が切れるまで走り回ったり飛び回ったりしています。そんな無邪気で全力なところが、嵐の可愛いところです」（キムチ母さん）



「猫との出会い」はいつも不思議

キムチ母さん家で暮らす個性豊かな6匹は全員、保護猫。



保護猫たちと暮らし始めたきっかけについて、野良猫だったキジ白の涼介くんと出会い、保護して一緒に暮らしたいと思ったからと、Xに投稿していたキムチ母さん。



「猫との出会いは本当に不思議で、会った瞬間に『うちの子になるかもしれない』と感じることが何度もありました。ハチワレの桐丸、茶白のリコ、茶トラの嵐、白猫のひかりもすぐに『この子だ』と、一目惚れに近い形で迎えています。



たまこ（キムチ）は、崩壊したブリーダーのもとで繁殖用として飼われていたスコティッシュフォールドの子で、以前から交流のあった保護団体『hinatabocco』さんからご連絡をいただき、お見合いをして迎えることになりました」（キムチ母さん）



「保護猫」も選択肢に

今回のクイズに多くの反響があったことについて、「正直なところ、本当にびっくりしました」と、キムチ母さん。



「親子で一緒に推理してくださったというコメントもあり、猫たちが会話のきっかけになっているのがとても嬉しく、温かい気持ちになりました。保護猫というと、少し特別な存在のように感じる方もいるかもしれません。実際はみんな普通の猫たちで、甘えん坊だったりおてんばだったり、それぞれに個性があって本当に可愛い子ばかりです。もし猫を迎えることを考えている方がいたら、保護猫という選択肢もあることを知ってもらえたら嬉しいです」（キムチ母さん）



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）