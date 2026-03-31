「なんでもできる状態だと絶対に止められない」日本代表CBが警鐘、“最悪の展開”を回避する鍵は？【現地発】
スコットランドに続く対戦相手は強豪イングランド。ハリー・ケインを筆頭にスーパースター揃いで、しかも舞台はウェンブリー。難しい試合展開が予想される。
CBの渡辺剛も「イングランドからそう簡単にボールを奪えない」と警戒を強めていた。
「技術がありますから、（スコットランド戦とは）守備の仕方がまったく変わってくると考えています。どう対応するか、そこを突き詰める必要があります」
ひとつポイントになるのはハイプレスだ。相手に自由を与えずパスコースを限定できれば、CBは狙いを絞って対応できる。つまり、“後手に回らない守備”が可能になる。
「スコットランド戦で自分がピンチになりかけたシーンも、相手がどう来るか予測しにくかった。縦パス、横パス、それとも裏に蹴ってくるのか、そこを判断できないとどうしても後手に回ります」
渡辺は「相手が蹴ってくると分かれば僕自身は勝てる」と自信をのぞかせる。実際、スコットランド戦でも空中戦ではだいぶ競り勝っていた。
「予測できる守備をイングランド戦でもやらないといけない。相手がなんでもできる状態だと絶対に止められない。本当に一人ひとりの技術が高いチームなので。選択肢を減らす意味で、イングランド戦ではハイプレスが必要ですね」
DFだけで守れるわけではない。堅守は組織があってこそ成り立つもの。最悪の展開を避け、日本がイングランドと好勝負を演じるにはハイプレスが鍵になる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
CBの渡辺剛も「イングランドからそう簡単にボールを奪えない」と警戒を強めていた。
「技術がありますから、（スコットランド戦とは）守備の仕方がまったく変わってくると考えています。どう対応するか、そこを突き詰める必要があります」
「スコットランド戦で自分がピンチになりかけたシーンも、相手がどう来るか予測しにくかった。縦パス、横パス、それとも裏に蹴ってくるのか、そこを判断できないとどうしても後手に回ります」
渡辺は「相手が蹴ってくると分かれば僕自身は勝てる」と自信をのぞかせる。実際、スコットランド戦でも空中戦ではだいぶ競り勝っていた。
「予測できる守備をイングランド戦でもやらないといけない。相手がなんでもできる状態だと絶対に止められない。本当に一人ひとりの技術が高いチームなので。選択肢を減らす意味で、イングランド戦ではハイプレスが必要ですね」
DFだけで守れるわけではない。堅守は組織があってこそ成り立つもの。最悪の展開を避け、日本がイングランドと好勝負を演じるにはハイプレスが鍵になる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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