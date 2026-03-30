２７日のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」では、芸人ゲストでウエストランド井口浩之が出演し、企画「毒舌対談 相手は誰？」が行われた。

井口にしか分からないよう対談相手を隠して、井口がその人物に毒舌を吐いている別室映像を見て、スタジオメンバーが相手を当てるクイズ。

対談相手が現れると、井口が「ダメダメダメです！ダメな人が来てます」と悲鳴。「しばらく見てない方が…」「いいんでしたっけ？」と驚くと、相手は「事件は起こしておりません」。

井口が「なんか、ある日からお見かけしなくなった」と言うと、相手は「はい、重々承知しております」と返し、井口が「まだいたか、こういう感じの人が…」と笑わせた。

相手はテレビ局に来るのは久しぶりで、久々の道中に新しい信号ができていたと語った。過去には別に女性問題もあったそうだが、相手は「厳密に女性問題に関しては家族にしか迷惑をかけてないので」と言い、井口が「あまり言わないほうがいいです」と説教した。

クイズが出題された後に、千原せいじが登場した。

井口が「あの日以来、見てない。これを流すんですか？」と声を上げると、せいじは「使えるやろ！完パケやろ、こんなもん！」と笑わせた。

司会の有田哲平が「テレビ出ちゃダメなんですか？」と声かけすると、せいじは「全然出てええよ！ただひとつ、なんか急激に需要が減ったんや」と語った。

せいじは昨年７月、ネット番組で埼玉県戸田市の市議と対談して社会問題を取り扱った際に「お前、いじめられっ子やったやろ？」などと発言したことで炎上し、後日謝罪していた。

ネットでも話題となり「久しぶりにテレビで見た」「千原せいじって何したっけ？」「大阪拠点してるかと思ってた」「確かに見てない」「お久しぶりｗ」「せいじ何かあったんだ」「元気そうやんｗ」「テレビアウトなん？」と反応する投稿が集まった。