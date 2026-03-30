元乃木坂46若月佑美、素肌際立つ純白ウエディングドレス姿「透明感すごい」「美しすぎて見惚れる」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/03/30】元乃木坂46で女優の若月佑美が3月29日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿のドラマのオフショットを公開した。
【写真】31歳元乃木坂46「絵画の女神のよう」教会で撮影された純白ウエディングドレス姿
MBSドラマ特区「救い、巣喰われ」（毎週木曜24時59分〜）に出演している若月は、「＃ドラマすくすく いよいよ佳境に入りそうですね」とコメント。教会で撮影された、胸元の開いた純白のウエディングドレス姿を披露した。
また、「可愛いたまこちゃんとようやく同じシーン 一緒に寒い寒い言いながら頑張ったね。笑」とも記し、同ドラマにともに出演している元乃木坂46の後輩である阪口珠美との2ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「美しすぎて見惚れる」「素敵な花嫁姿」「うっとり」「透明感すごい」「最高の2ショット」「絵画の女神のよう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元乃木坂46「絵画の女神のよう」教会で撮影された純白ウエディングドレス姿
◆若月佑美、ウエディングドレス姿公開
MBSドラマ特区「救い、巣喰われ」（毎週木曜24時59分〜）に出演している若月は、「＃ドラマすくすく いよいよ佳境に入りそうですね」とコメント。教会で撮影された、胸元の開いた純白のウエディングドレス姿を披露した。
◆若月佑美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美しすぎて見惚れる」「素敵な花嫁姿」「うっとり」「透明感すごい」「最高の2ショット」「絵画の女神のよう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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