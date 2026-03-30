新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて浜崎あゆみのライヴ『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』の模様を４月８日（水）19時より生放送することを決定。また、本放送の視聴チケットを３月28日（土）より販売している。



「ABEMA」にて独占生放送が決定した浜崎あゆみのライヴ『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』は、「そのタイトルが示す意味とは-- “身代わり”なのか、“選ばれし存在”なのか、答えはまだ明かされない。けれどこの日本で始まるツアーには、これまでとは明らかに何かが違う、ayuの確固たる何かが漂っているのを感じる」と公式サイトで語られている注目のツアー。「ABEMA PPV」では、ツアーの初日となる４月８日（水）の東京・有明アリーナ公演の模様をお届けする。



本放送は、「ABEMA PPV」にて３月28日（土）からチケットの販売を開始し、各公演5,000円（税込）で視聴することができる。



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