のん、香取慎吾＋岡崎体育＋又吉直樹を前に自身の“偏愛”を明かす「至福の空間でした」

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のんが3月29日がブログを更新。NHK総合の音楽トークバラエティ番組『偏愛ミュージックサロン』に出演したことを報告し、香取慎吾らとのオフショットを公開した。

■「香取さんの視点や、又吉さんのお話、全部面白かった」

『偏愛ミュージックサロン』は、音楽が好きすぎるあまり独自の視点で考察した「持論」を話したい人が、秘密のたまり場「偏愛ミュージックサロン」に集結し、自らが偏愛する音楽について、時に熱く、時に自分勝手に語り尽くす音楽トークバラエティ番組。

サロンの主を歌手で俳優の香取慎吾が務め、シンガー・ソングライターの岡崎体育がDJとして、香取とともにこのサロンを切り盛りしている。第2弾となる今回の放送では、のんと作家でお笑いコンビ・ピースの又吉直樹が出演した。

のんは「偏愛ミュージックサロン」と題してブログを更新。「至福の空間でした」と番組を振り返り、「清志郎さんのこと、THE BLUE HEARTSのこと。ぜひ、みなさんも見ながら一緒に語りましょう。元気になる！」と呼びかけた。

番組では、香取や岡崎、又吉らとともに音楽について存分に語り合えたようで、スタジオ内で撮影した共演者らと並んだ和やかな集合ショットとともに「香取さんの視点や、又吉さんのお話、全部面白かった」「岡崎さんと四人の空間が穏やかでした」と充実した時間を過ごした様子を綴った。

投稿では、さらに、デニムジャケットにワイドデニムを合わせたカジュアルなスタイリングに、淡いピンクのレイヤードがアクセントとなったコーディネートののんと、収録時とは異なる全身ブラックで身を包んだ香取との満面の笑み2ショットや、カメラに向けて優しくほほ笑む姿、リラックスした雰囲気のポーズなど、廊下で撮影したソロショットも多数公開されている。

この投稿にファンからは、「すごく良かった面白かった」「香取慎吾さんもおっしゃってましたが『居心地がいい』番組でした」「かわいい！！」「のんさんが真っ直ぐ見つめているのが印象的でした」「最高でした」「音楽の力を信じています！」「懐かしい映像や金言続出であっという間の時間でした」「最高に面白かった」「続編期待」などの声が寄せられている。

■関連リンク

のんオフィシャルブログ Powered by Ameba：記事タイトル「偏愛ミュージックサロン」

https://ameblo.jp/non-official/entry-12961291519.html

NHK『偏愛ミュージックサロン』#2の詳細はこちら

https://www.nhk.jp/g/music/blog/wwdqsnko9/

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