【青島文化教材社 8月発売予定カーモデル新製品】 3月30日公開

No.55 1/24 スバル K88 サンバー ハイルーフ4WD '80

青島文化教材社は、8月に発売を予定しているカーモデル新製品を公開した。

「ザ☆モデルカー」シリーズからは「1/24 スバル K88 サンバー ハイルーフ4WD '80」と「1/24 ニッサン DR30 スカイラインRS エアロカスタム'83」、「ザ☆チューンドカー」シリーズからは「1/24 トップシークレット S15 シルビア '99 (ニッサン)」と「1/24 マインズ BNR34 スカイラインGT-R '02 (ニッサン)」、「ザ☆スーパーカー」シリーズからは「1/24 '99 ランボルギーニ ディアブロ GT」がラインナップ。「ザ☆チューンドパーツ」シリーズより「1/24 アドバンレーシングRS-DF 19インチ」なども登場する。

また、「ザ☆バイク」シリーズの「1/12 カワサキ Z2 750RS '73」も発売される。

「ザ☆モデルカー」シリーズ

No.55 1/24 スバル K88 サンバー ハイルーフ4WD '80

価格：3,080円

JANコード：4905083205310

サンバーは「スバル360」の生みの親、百瀬晋六氏をチーフエンジニアとして開発され、1961年（昭和36年）に初代モデルが登場した。当時の軽トラックとしては先進的なキャブオーバースタイルを持ち、安定した走りと絶大なトラクション性能を引き出すリヤエンジンレイアウト、四輪独立懸架の足回りはサンバーのアイデンティティとなり、その伝統は2012年の6代目販売終了まで続いた。

本製品は、三代目「剛力サンバー」後期モデルK88型の組み立て式プラモデル。カタログ仕様を再現しており、1980年代に開発された金型を使用している。ノーマルの10インチスチールホイールで、サーフボードやボート、シュノーケル等のレジャーパーツが付属する。

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合があります。

No.108 1/24 ニッサン DR30 スカイラインRS エアロカスタム'83

価格：3,300円

JANコード：4905083205327

1983年2月、「4バルブなしにDOHCは語れない」のキャッチコピーで第一世代GT-R以来の高性能マシンとして人気だったスカイラインRSに、満を持してターボRSが追加された。スペックは空前の190PS/6400rpm、パワーウェイトレシオ6.1kg/PS。歴代のどのスカイラインよりも高性能、高出力であり、まさに「史上最強のスカイライン」だった。

本製品は、前期型ターボRSをベースにした「エアロカスタム」仕様の組み立て式プラモデル。後期型の内装で、15インチP7タイヤを使用。アルミナンバープレートが封入されている。

【特長など】

●エアロカスタム専用ボディ

●後期型の内装

●エアロパーツ

●フェンダースポイラー

●ボンネットダクト

●サンルーフ

●純正アルミホイール

●アルミナンバープレート封入

●15インチP7タイヤ使用

●1980年代に開発された金型を使用

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合があります。

「ザ☆チューンドカー」シリーズ

No.24 1/24 トップシークレット S15 シルビア '99 （ニッサン）

価格：3,410円

JANコード：4905083205341

7代目シルビアとなるS15型は、1999年1月にそれまでのS14型をフルモデルチェンジし登場。「SPORTS!SILVIA」をスローガンに、スポーツモデルとしてのキャラクターを強め、より硬派な走りを追究したコンセプトとなった。その結果ダウンサイズされたボディは再び5ナンバーサイズとなり、最高出力250PSまで高められたSR20DETと新しい6MTの新鮮な走りを楽しめる。

【特長など】

●トップシークレットのフルエアロ仕様

・エアロボンネット

・カナード

・フロントバンパー

・サイドステップ

・リヤバンパー

●ホイール：19インチ ボルクレーシング GT-C

●マフラー

●バケットシート

●GTウイング

●窓枠シール付属

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合があります。

No.34 1/24 マインズ BNR34 スカイラインGT-R '02 （ニッサン）

価格：3,630円

JANコード：4905083205358

1999年1月、それまで「最強」の称号を欲しいままにしてきたR33型スカイラインGT-Rを基にR34型スカイラインGT-R（BNR34）は生まれた。パワーユニットはR32型から引き継がれてきた名機「RB26DETT」をさらにリファインし、最高出力は当時の国内自主規制値280PSに抑えられているものの、トルクは40.0kg/m、リッター当たり15.6kg/mと当時の国産エンジン最強スペックを誇った。また、トランスミッションはゲトラグ社と共同開発した6速マニュアルを採用している。ボディサイズもR33型と比べダウンサイジングが図られ運動性能を大幅に高めたが、2002年8月に排ガス規制のため惜しまれつつ生産を終了し、その歴史に幕を閉じた。

【特長など】

●エアスクープ付きフロントバンパー

●カーボンエアロミラー タイプ2

●トランクスポイラー

●カナード

●18インチ：BBS LM ホイール

●窓枠シール付属

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合があります。

「ザ☆スーパーカー」シリーズ

No.5 1/24 '99 ランボルギーニ ディアブロ GT

価格：5,280円

JANコード：4905083205334

ディアブロは、大ヒットモデルとなったカウンタックに代わり、ランボルギーニのフラッグシップモデルとして1990年に登場した。その中でも「GT」は1999年に発表された競技車両のロードモデル。生産数は全世界で80台。5,992ccまで上げられた大排気量エンジンは、ディアブロ内で最強となる575hpの最高出力を誇り、最高速度は338km/h、0-100km加速は4秒以下である。

【特長など】

●シザーズドア開閉可能

●エンジンフード開閉可能

●エンジン再現

●テールレンズは色分け成型

●窓枠マスキングシール付属

「ザ☆チューンドパーツ」シリーズ

No.33 1/24 アドバンレーシングRS-DF 19インチ

価格：1,430円

JANコード：4905083205365

ADVAN Racing RSの名を冠した初の金型鍛造1ピースホイール。

●19インチ引っ張りタイヤ 1台分

●ホイール 1台分

●デカール

●ポリキャップ

※取り付けの際は加工が必要になる場合があります。

No.34 1/24 アドバンレーシングRGIII 19インチ

価格：1,430円

JANコード：4905083205372

RGIIの進化版として、RSII同様スポーク部にサイドカットを施したRGIII。

●19インチ引っ張りタイヤ 1台分

●ホイール 1台分

●デカール

●ポリキャップ

※取り付けの際は加工が必要になる場合があります。

No.35 1/24 アドバンレーシングGT 19インチ

価格：1,430円

JANコード：4905083205389

ADVAN Racingブランド第2弾の金型鍛造1ピースホイール。

●19インチ引っ張りタイヤ 1台分

●ホイール 1台分

●デカール

●ポリキャップ

No.36 1/24 エンケイ GTC01RR 19インチ

価格：1,430円

JANコード：4905083205396

ENKEIが誇る高剛性スポーツホイール“GTC01”。伝説の「RR」の名を継承。

●19インチ引っ張りタイヤ 1台分

●ホイール 1台分

●デカール

●ポリキャップ

「ザ☆バイク」シリーズ

No.4 1/12 カワサキ Z2 750RS '73

価格：3,300円

JANコード：4905083205402

1973年に発売された750RSは、900 Super4からボア・ストロークを変更し排気量746ccとしたDOHC4気筒のエンジンをティアドロップ型のフューエルタンクや当時としては斬新なテールカウルを採用した美しいスタイルの車体に搭載。型式名からZ2と呼ばれることが多い現在でも人気の高い名車となっている。

本製品は、通称火の玉カラーと呼ばれる外装色の750RSを再現。質感を高めるゴム製タイヤを使用し、ワイヤー、ホース類はビニールパイプで再現されている。また、特徴的なタンクやサイドカバー、テールカウルなどを再現し、車軸やステムには金属製のビスを使用し実感的で組み立てやすい構造となっている。1980年代に開発された金型を使用。

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合があります。

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