本拠地アスレチックス戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は29日（日本時間30日）、本拠地アスレチックス戦に「5番・三塁」で先発出場し、4回にメジャー初となるソロを放つなど4打数1安打1打点でチームを5-2の勝利に導いた。試合後の場内インタビューでは、相棒が手荒い祝福に巻き込まれる、微笑ましい“もらい事故”が起きていた。

場内インタビューを受ける岡本の後ろから忍び寄るブラディミール・ゲレーロJr.らチームメート。手には氷と飲料が入ったジャグが。背中から豪快に浴びせた。驚いたように振り返る岡本。ゲレーロJr.は、おまけとばかりに、すぐ隣にいた大嶋通訳にも残りをかけて立ち去った。

球団公式Xが実際の映像を公開。ネット上の日本のファンからは「一緒に水かけられた通訳さんが何事もなかったかのように、普通に通訳始めたのが面白い」「通訳さんにもしっかりかけてる」「通訳にも水掛けてからの逃げ足速いゲレーロJr草」「インタビュアーと通訳さんしっかり逃げてる（笑）」などの声があがった。



（THE ANSWER編集部）