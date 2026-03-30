佐藤直樹が大暴れ

プロ野球の楽天は29日、京セラドーム大阪でオリックスと対戦し4-5で敗れた。昨年12月の現役ドラフトでソフトバンクから加入した佐藤直樹外野手が「1番・中堅」で先発出場し、移籍後1号を放つなどサイクルヒットに王手をかける大活躍。ファンから称賛を浴びている。

第1打席に右中間フェンス直撃の三塁打で好スタートを切り、第2打席には左前打。5回1死で迎えた第3打席では、相手先発の平野の変化球を捉え、バックスクリーンまで飛ぶソロを放った。サイクルヒットにも王手をかけたが、第4打席は三振に倒れた。

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルが実際の映像を公開。ネット上のファンからは「やっぱ佐藤直樹出したの間違いだって」「安定安心のホークス産…」「なんで出したってなっちゃうけど、出さざるを得ないくらいこっち（ホークス）の外野が厚いんよね」「頑張ってるようで何より」「いつでも帰ってきていいからね泣」などの声が上がった。

佐藤はJR西日本から2019年ドラフト1位でソフトバンクに入団。俊足が売りで、昨季は自己最多の104試合に出場。三塁打5本、盗塁も2桁の10個をマークする一方、5本塁打とパンチ力も見せた。



（THE ANSWER編集部）