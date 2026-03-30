ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」は２９日、最終回を迎えた。ラストは、冬橋（永瀬廉）がリブートし、北村匠海になっていたことがネットで話題になった。

最終回では、冬橋と霧矢（藤澤涼架）が早瀬・儀堂（鈴木亮平）と手を組むことに。合六（北村有起哉）は、早瀬の家族を人質に取り、１００億円を渡すように要求。早瀬・儀堂は１００億円を渡す代わりに、受け渡し場所に真北弥一（市川團十郎）を連れてくるように言う。

受け渡し場所を真北正親（伊藤英明）に伝えた早瀬・儀堂。果たして正親は合六側ではなく、警察側だった。妻が起こしたひき逃げ事故は、実は弥一が運転していたことを知っていた上、妻と弥一が不倫していることも知っていた正親は、１００億円受け渡し場所で無事、兄を逮捕する。

これにより合六組織は壊滅。冬橋は自首する決意を固めていたが、霧矢が、自分が全て罪をかぶるのでリブートして帰る家のない若者を助けるべきだと訴える。冬橋は「どうせ俺は逃げ切れない」というも霧矢は「あるじゃないですか、裏技が！」と助言。

そして５年８カ月後。刑務所から出所した夏海・一香（戸田恵梨香）を迎えにきたのがリブートした冬橋。演じたのは北村匠海で、ネットも騒然となった。

リブートさせたのは、早瀬も夏海も整形させた桑原（野呂佳代）であることは確実。永瀬廉を北村匠海に変えるという、絶妙過ぎる仕事ぶりに、ネットも「最終回に出てないのに賞賛されてる野呂佳代」「結局は野呂佳代が最強かよ！！」「永瀬廉↓北村匠海にリブートさせる野呂佳代センス良い」「マー会長ってまだ出てないけどやっぱ野呂佳代かなｗ」「ＭＶＰは野呂佳代さんだよね」「永瀬廉の顔面を北村匠海に改造できる野呂佳代は何者なんだよｗ」などの声が上がっていた。