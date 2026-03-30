本日21:10からはドヨサカ!



土曜はサッカーで夜更かし



本日のテーマは"どうなるイタリア…

北川&細江コンビとW杯予選を特集"



特にイタリアゲームをレビュー&プレビュー



番組は誰でも無料視聴可能!

配信をお楽しみに



ドヨサカ-土曜はサッカーで夜更かし-

3/28(土) 21:10配信開始 pic.twitter.com/sDdJReqFKp