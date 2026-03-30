世界最多19名が受賞。TikTok LIVE世界大会でわかった「日本勢」の圧倒的強さ

日本勢が快挙。受賞19名、世界1位が4名という結果に

トロフィーを手に立つ夢幻🌱♾️（@mugen_siba）さん

【左】右から3人目がぜろわん🦁❤️‍🔥復活編（@01zero8one1）さん 【右】中央がアこ💘🪽（@u_u2xn）さん

中央の赤いスーツ姿が印象的なけんけんぱ🐶🕺（@kenkenpa.com）さん

そもそもTikTok LIVEとは？ ただ見るだけじゃない「参加型」の体験へ

「推し活」を可能にするTikTok LIVEの仕組み。その相乗効果で世界を圧倒する結果に

LIVE配信は「次のエンタメ体験」へ

ショート動画の印象が強い「TikTok」。近年はTikTokのライブ配信機能にも注目が集まっています。その広がりを象徴するのが、2026年2月12日にラスベガスで開催された「TikTok LIVE Fest Global Awards Ceremony」です。世界各国のトップクリエイターが集結した授賞式の模様はライブ配信され、グローバル規模で大きな注目を集めました。この世界的な祭典において、計19名の日本人がアワードを受賞するなど、日本のクリエイター勢が目覚ましい活躍を見せました。なぜいま、彼らが世界の舞台で高く評価されているのでしょうか。今回の結果から、TikTok LIVEでいま何が起きているのか、その背景に迫ります。今回の授賞式で際立っていたのが、日本勢の圧倒的な躍進です。日本からは1つの国と地域あたりで世界最多となる計19名のクリエイターが受賞。さらに、そのうち過去最多の4名が各部門で「世界1位」を受賞するという快挙を成し遂げました。これらの賞は、いわば「世界規模のトーナメント」を勝ち抜いた証です。今回のステージに立ったクリエイターたちは、日本国内で数ヶ月にわたってTikTok LIVEアプリ内で行われた熾烈な予選を勝ち抜き、多くのライバルたちがひしめく厳しい選考を経て、ようやく世界への切符を掴み取りました。この選考を突破するための最大の力となったのが、日々配信を支える視聴者からの声援や応援です。つまり、クリエイター個人の力だけでなく、彼らを支えるファンの熱量こそが世界一の決め手となりました。各部門の結果を見ると、日本勢の強みが多岐にわたっていることが分かります。 まず、ギフトの獲得を中心に優秀な成績を収めたクリエイターに贈られる主要カテゴリー「Power League」では、夢幻🌱♾️（@mugen_siba）さんが1位に輝きました。ライブ配信界の記録を次々と塗り替えてきたトップLIVEクリエイターです。圧倒的なトークスキルとファンを巻き込むカリスマ性で、世界1位の座を勝ち取りました。また、多くのファンから熱い応援を受けたクリエイターを称える「Fandom League」では、ぜろわん🦁❤️‍🔥復活編（@01zero8one1）さんが世界1位を獲得 。さらに、ショート動画の投稿とLIVE配信、その両方で優秀な成績を収めたクリエイターに贈られる「Crossover League」では、アこ💘🪽（@u_u2xn）さんが1位に選出されました 。投稿を通じて新たな出会いを生み出し、LIVEでその距離を深いつながりへと変えていく――動画とライブを自在に行き来する現代的な発信スタイルで、確かな存在感を放ち、多くのファンを惹きつけ続けています。さらに、専門ジャンルでも「ダンス配信」でリスナーを魅了するけんけんぱ🐶🕺（@kenkenpa.com）さんが「Talent League Dancing Track」で1位に選出。このほか、「Music Track」でも、全ての演奏を「耳コピ」で即興披露するピアニストのりゅっぽん🧩🎹 (@ryupo_piano)さんが5位に入るなど、幅広いジャンルで日本勢が上位を占めています。こうした個々の活躍は、ファンによる日々の熱心な応援が、世界の舞台で結果を出すための大きな力になることを証明しています。では、これほど多くのファンが、一体どのように彼らを見つけだし、なぜこれほど熱心に応援するようになったのでしょうか。その背景には、TikTok LIVEならではの「出会い方」がありました。LIVE配信には専用のアプリが必要なことも多いですが、TikTokはアプリの中に、ショート動画とLIVEの両方の機能が備わっています。画面上にある「LIVE」ボタンをタップすれば、24時間いつでも配信を楽しむことができます。さらに特徴的なのが自分好みの動画が次々と流れてくる「おすすめ」機能です。わざわざ特定の誰かを探しに行かなくても、あなたの興味に合わせた配信が、テレビのチャンネルを切り替えるように次々と画面に現れます。「たまたま見かけた配信が、驚くほど自分にピッタリだった」そんな偶然の出会いを演出する技術が、これまでLIVE配信に馴染みがなかった層にとっても、新しい体験に触れるきっかけとなっているのです。こうした「偶然の出会い」から一歩踏み込み、配信をさらに盛り上げているのが、日本独自の「推し」を応援する文化。その応援の気持ちを、目に見える形で配信者に届ける方法のひとつが「ギフティング」機能です。応援としてギフトを送ると、多彩なエフェクトが画面いっぱいに広がり、その場の雰囲気を一気に華やかにしてくれます。それを見た配信者がリアルタイムで反応を返してくれるのも、ライブならではの醍醐味。この「一緒に番組を作っている」ような一体感が、多くの人を夢中にさせる理由になっています。このように、ライブ配信だからこそ味わえる「その場にいるような臨場感」と、日本独自の「推し活文化」。この2つが掛け合わさることで、世界トップクラスの応援という驚異的な団結力に繋がりました。しかし、それを支えているのは、ほかでもない各クリエイターが放つ個性の強さと、リスナーを飽きさせない日々の努力です。今回のアワードでは、卓越したダンスや楽器演奏のほか、多ジャンルから個性豊かな顔ぶれが登壇し、日本勢の層の厚さが改めて証明されました。クリエイターのパフォーマンスに圧倒されたり、日々の交流を通じて共に笑ったり。そんな日常の積み重ねがあるからこそ、ファンは「自分の応援で世界一の舞台へ立たせたい」と熱狂するのです。配信者をただ眺めるだけでなく、ファンが一緒になって順位を押し上げていく。こうした「参加型エンタメ」の文化において、今の日本は世界でも突出した存在になっています。かつての「画面を眺める」スタイルから、自分のアクションで場を盛り上げ、応援するクリエイターを世界の大舞台へと押し上げる参加型の体験へ。ラスベガスで見せた日本の応援の力は、今後さらに大きな波となっていくはずです。もしあなたがまだその熱気を感じたことがないのなら、一度LIVE配信をのぞいてみてはいかがでしょうか。そこには、動画を見るだけでは味わえない、リアルタイムで繋がり、共に盛り上がる刺激的な世界が広がっています。