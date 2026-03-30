Ａｉロボティクス<247A.T>が続伸している。前週末２７日の取引終了後に、まつ毛美容液やファンデーションなどを展開するＢＪＣ（福岡市博多区）の全株式を４月１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。



Ａｉロボは、独自のＡＩ技術を活用して自社のスキンケアブランド「Ｙｕｎｔｈ」、美容家電ブランド「Ｂｒｉｇｈｔｅ」、ヘアケアブランド「Ｓｔｒａｉｎｅ」の企画・開発・販売を行う「Ｄ２Ｃブランド事業」を展開しており、今回のＢＪＣの子会社化により、販売チャネル及び展開市場の拡大を通じた既存商品の販売力強化や確固たるブランド力の確立、マーケティングにおいてこれまでに蓄積した顧客データの一層の活用や更なるデータの蓄積などを図るのが狙い。取得価額は２５７億７８００万円。なお、２７年３月期業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS