大崎電気工業<6644.T>に注目したい。同社は２月に２６年３月期連結純利益を従来予想の３６億円から５２億円（前期比４８．４％増）に上方修正した。不動産売却益を計上することなどで９期ぶりに最高益を更新する見込みだ。今期配当も従来予想から１０円増の４５円（前期は２２円）に増額することも明らかにした。また、２７年３月期からは、検針データを自動集約し家庭やビルでの電力使用量を把握できる第２世代スマートメーターが本格的に収益寄与する見込みだ。同メーターの貢献もあり、来期以降の収益拡大が期待されている。



同社は２月に配当増額とともに自社株買いも発表するなど、積極的な株主還元姿勢を示している。株価は、足もとで上昇基調を強めているが、業績拡大を評価し先行き２０００円台乗せからの一段高が見込める。（地和）



出所：MINKABU PRESS