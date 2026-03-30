4月スタート『未解決の女』メインビジュアル解禁！鈴木京香を中心に豪華キャストが集合

この春、新バディの誕生とともに6年ぶりに再始動する『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。

警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査していく。

【映像】『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』予告

4月16日（木）にスタートする最新シーズンには日名子に加え、6係を和ませるポンコツ系陽キャ“第六感型”刑事・夏目征也（宮世琉弥）が新たに参戦。

さらに、「特命捜査対策室」のイヤミな室長・古賀清成（沢村一樹）、6係の超無口なお遍路刑事・草加慎司（遠藤憲一）ら、個性豊かなレギュラーメンバーも再集結。

現実社会でも数々の未解決事件が注目されるなか、さらにパワーアップしたミステリーが放送される。

待望の初回拡大スペシャル放送日まで残り20日を切った本作。そんななか、鈴木・黒島・宮世・遠藤・沢村ら豪華キャストが一堂に集結、番組の顔となるメインビジュアルが完成した。

◆Season３の主要キャストが勢揃い！

止まった事件が、再び「文字」で動き出す。――そんな胸躍るキャッチコピーとともにメインビジュアルの中心に立つのは、主人公・理沙を演じる鈴木。凛とした佇まい＆オールブラックの衣裳が、“倉庫番の魔女”と呼ばれる理沙らしさをグッと引き立てている。

また、彼女を取り囲む黒島・宮世・遠藤・沢村もダークスーツでビシッと決め、カッコよさ全開。Season３メンバーの活躍に期待が高まる1枚となっている。

さらに、スモーキーな大人ピンク＆グレージュを基調とした背景には、放送スタート時の春を象徴する“桜の花びら”に加え、本作のキーアイテムである“文書”も配置。ドラマの世界観をスタイリッシュかつ爽やかに盛り込んだ。

こだわりのメインビジュアルを掲げ、いよいよ4月16日（木）から初回拡大スペシャルをもってスタートするSeason３。6年の時を経て再び動き出す『未解決の女』に注目だ。