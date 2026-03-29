須田景凪が、9月19日(土)にSGC HALL ARIAKEにてワンマンライブを開催することが決定した。

発表が行なわれたのは、本日3月29日(日)にKanadevia Hallにて開催された＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞にて。東阪にわたって開催された本ツアーは須田にとって約2年ぶりのワンマンライブツアーとなった。4月1日(水)配信リリースとなるdアニメストア CMタイアップソング「ニーナ」も本ツアーより初披露され、ライブは大盛り上がりのうちに終了を迎えた。

そして、本ツアータイトルを掲げた須田景凪にとって初のアジア単独公演を5月にソウルと台北の2都市にて開催することも決定している。

SGC HALL ARIAKEは2026年3月28日(土)にオープンしたばかり。須田景凪にとっても初の会場となり一夜限りのイベントとなっているのでどの様なパフォーマンスとなるのか注目だ。

なお、チケットは本日より須田景凪公式アプリ「yawn」プレミアム会員抽選先行もスタート。4月8日(水)23:59まで受付中となっている。

■＜須田景凪 HALL LIVE 2026 ＞ 2026年9月19日(土) SGC HALL ARIAKE

OPEN17:00 / START:18:00

チケット：\8,800 (全席指定席)

問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999 (月〜土12:00~13:00 / 16:00~19:00 ※日曜・祝日を除く) 須田景凪 公式アプリ「yawn」プレミアム会員先行

期間：2026年3月29日(日) 21:00 - 2025年4月8日(水) 23:59

Official HP:https://www.tabloid0120.com/

◾️「ニーナ」

2026.4.1 Digital Release

Pre-add / Pre-save：https://keinasuda.lnk.to/Nina

作詞・作曲：須田景凪

編曲：久保田真悟(Jazzin’ park)

dアニメストア CMタイアップソング

◾️ライブ情報 ＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER” in ソウル＞

2026年5月23日(土)

ソウル・ROLLING HALL

OPEN 17:20 / START 18:00

チケット 99,000ウォン(オールスタンディング)

主催 AMUSE ENTERTAINMENT ＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER ” in 台北＞

2026年05月30日(土)

台北・LEGACY TAIPEI

OPEN 18:00 / START 19:00

チケット $2700 NTD (オールスタンディング)

主催：Amuse Taiwan